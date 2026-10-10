CENTRUM o páté: Z volebních místností na parket. Autosedačky ale zklamaly

Češi si zvolili své obecní zastupitele
Volební místnosti se zavřely. Výsledky ukazují, kdo bude v následujících letech rozhodovat o životě v městech a obcích, ale i o poměru sil v horní komoře Parlamentu. Průběh sčítání a výsledky sledujeme.
Hitler Mussolini starostou
V horském okrese v Peru se událo něco, co spíš připomíná volební bizar než běžnou politiku – starostou se stal muž jménem Hitler Mussolini. Vyhrál o 25 hlasů. Jde o případ, který ukazuje, jak může v lokální politice hrát roli i samotné jméno a symbolika.
Stardance bez jedné favoritky
Začíná nová řada StarDance a s ní i otázka, kdo má největší šanci na zisk výhry. Bookmakeři už ukázali na jasné favority, přesto taneční soutěž ráda překvapí – a to nejen výkony na parketu. Zároveň je tu i příběh dvojice Petra Nesvačilová a Filip Hudlický, kteří ze zdravotních důvodů v taneční části soutěžit nebudou, přesto se divákům večer představí.
Nebezpečné autosedačky
Test dětských autosedaček přinesl nepříjemné zjištění – dva známé modely v přísném testu propadly. Pro rodiče jde o téma s velmi konkrétním dopadem, protože jde o bezpečnost dětí v autě.
Kolik stojí řidičák v Česku a okolí
Cena řidičáku se v jednotlivých zemích výrazně liší a tabulka za rok 2026 ukazuje rozdíly až 40 tisíc korun. Pro mnohé je to připomínka, že získání řidičského oprávnění už dávno není jen formální záležitost, ale i významná finanční investice. Německo se však rozhodlo jít jinou, levnější cestou.
U nehody v Maroku pomáhali prezidentovi muži
Svědectví z Maroka, kde došlo k nehodě s účastí prezidentské výpravy, přináší nové detaily celé události. Jde o téma, které má potenciál vyvolat otázky nejen ohledně samotného průběhu, ale i bezpečnosti takových cest.
Gen v lidských neuronech se dokáže kopírovat
Vědci zjistili, že gen využívaný v lidských neuronech si zachoval schopnost kopírovat se – a našli ho i u viru. Jde o objev, který může přinést nový pohled na fungování mozku i na vztah mezi lidským genomem a viry.
Porno akrobacie nemá nic společného s realitou
Téma sexuality je tu zpracované s nadhledem – to, co v pornu působí sexy, může v reálné posteli představovat spíš logistický problém. Jde o příklad, kdy mediální obraz a každodenní realita nejsou vždy totéž.
Příběh pražského orloje
Slavná pověst o mistru Hanušovi zastínila skutečného tvůrce pražského orloje. Jde o příklad toho, jak se historie může deformovat prostřednictvím legend, které se vyprávějí dál a dál.
Zatímco se dnes Česko dozvídá, kdo bude v následujících letech ovlivňovat život v obcích i v Senátu, večer se pozornost přesune k parketu a tanečním párům. Mezi tím ale stojí za to zastavit se i u témat, která se na první pohled jeví jako okrajová – ať už jde o bezpečnost dětí v autě, cenu řidičáku, nebo o to, jak se historie občas plete s legendou. Den tak ukazuje, že stejně jako ve volbách, i v běžném životě záleží na detailech, které se snadno přehlédnou.