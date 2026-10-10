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Sečteno už má nejmenší i nejvýše položená obec v Plzeňském kraji

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Vysokou volební účastí se vždy pyšnila obec Čilá na Rokycansku, která má 21 oprávněných voličů. Letos jich k volbám dorazilo 17. Volební účast dosáhla 81 procent. V nejvýše položené obci Plzeňského kraje, kterou je Horská Kvilda na Šumavě, žije 56 oprávněných voličů. Dorazilo 79 procent.
Sečteno už má nejmenší i nejvýše položená obec v Plzeňském kraji

Sečteno už má nejmenší i nejvýše položená obec v Plzeňském kraji

Zdroj: Obec Čilá, Obec Horská Kvilda
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 14:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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