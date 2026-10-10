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Vědci zjišťovali, proč Norové a Němci tak milují českou Popelku. Důvod vám vyrazí dech

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Pohádka Tři oříšky pro Popelku není zbožňovaná jen Čechy a Slováky. Mimořádně silné postavení si vybudovala také v Německu a Norsku, kde se z ní postupně stala součást vánočních tradic.
Vědci zjišťovali, proč Norové a Němci tak milují českou Popelku. Důvod vám vyrazí dech

Vědci zjišťovali, proč Norové a Němci tak milují českou Popelku. Důvod vám vyrazí dech

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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