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Rozhodčí Šír si v extralize nechal při debatě s koučem Třince zapnutý mikrofon. Diváci slyšeli i sprosté slovo

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Pět tisíc fanoušků v třinecké WERK ARENĚ v pátek večer uslyšelo z reproduktorů něco, co rozhodně nepatřilo do oficiálního hlášení.
Rozhodčí Šír si v extralize nechal při debatě s koučem Třince zapnutý mikrofon. Diváci slyšeli i sprosté slovo

Rozhodčí Šír si v extralize nechal při debatě s koučem Třince zapnutý mikrofon. Diváci slyšeli i sprosté slovo

Zdroj: Asociace profesionálních klubů ledního hokeje
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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