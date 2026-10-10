Rozhodčí Šír si v extralize nechal při debatě s koučem Třince zapnutý mikrofon. Diváci slyšeli i sprosté slovo

Robin Šír, hlavní rozhodčí pátečního duelu Třince s Hradcem Králové, si po sporném vyloučení Daniela Kurovského za sekání nechal zapnutý mikrofon. Když pak u mantinelu řešil situaci s třineckým trenérem Borisem Žabkou, do haly se přenesla věta, která měla zůstat mezi čtyřma očima. Podle Sport.cz diváci slyšeli: „Pak se ti na to koukneme, a jestli je to p*čovina, tak přiznáme chybu.“ Hala se bavila. Šír nejspíš ne.
Co přesně se na ledě stalo
Šlo o druhou třetinu za stavu 2:1 pro Třinec. Po střele domácího Kubiesy a následné rozmíšce před brankou Hradce rozhodčí uklidnili situaci a vzápětí poslali Třinec dvakrát rychle po sobě na trestnou lavici. Nejdřív Kochův krosček, pak Kurovského sekání v čase 31:53. Právě ten druhý trest se stal jablkem sváru. Žabka u mantinelu protestoval, Šír mu odpovídal. Jenže tentokrát neslyšel jen trenér.
Kurovský nakonec trest odseděl, zápas dohrál s bilancí dvou asistencí a Třinec zvítězil 5:2. Devátá výhra v řadě, 27 bodů z 27 možných. Sportovní příběh večera ale na pár minut zastínila technika.
Novinka sezony, která ještě nemá vychytané mouchy
Mikrofony rozhodčích jsou v Tipsport extralize novinkou ročníku 2026/2027. Ředitel soutěže Martin Loukota v září pro iROZHLAS potvrdil, že systém byl testován na všech stadionech. Oficiální účel? Hlášení trestů a rozhodnutí o trenérské výzvě přímo do haly, podobně jako to znají diváci z NHL nebo z mezinárodních turnajů IIHF, kde technický kodex počítá s napojením rozhodcovského mikrofonu na stadionový rozhlas.
Před sezonou APK LH oznámila, že rozhodčí novou disciplínu nacvičovali na letním semináři. Nacvičovali hlášení. Ne to, co se stalo v Třinci.
Šír není první, a asi ani poslední
Pikantní je, že nejde o ojedinělý případ. Jen o pár dní dříve se do éteru dostal hlas rozhodčího Filipa Vrby v utkání Vítkovice–Karlovy Vary. Tam šlo o jinou situaci: Vrbu trefil puk do zad, při pádu se mu aktivoval mikrofon a hala slyšela jeho bolestivou reakci. Reflex, ne debata. Ale výsledek stejný, zvuk, který neměl opustit led.
Dva úniky během několika dnů už podle nás nejsou náhoda ani smůla. Jsou to porodní bolesti nové technologie. Otázka zní, jak rychle liga zareaguje. K datu publikace žádné veřejné opatření APK LH ani manažer rozhodčích Vladimír Pešina neoznámili. Disciplinární řád extraligy se přitom vztahuje i na rozhodčí a umožňuje napomenutí, finanční pokutu i zákaz činnosti. Jestli se něco řeší, děje se to za zavřenými dveřmi.
Zahraniční precedent: v NHL to stálo kariéru
Pro srovnání: v NHL v březnu 2021 zachytil otevřený mikrofon výrok rozhodčího Tima Peela, který naznačoval předem rozhodnutý trest. Liga reagovala okamžitě, Peel už nikdy neřídil zápas NHL. Tam ovšem šlo o otázku integrity rozhodování, ne o vulgarismus při debatě s trenérem. Šírův případ je jiná liga, doslova i přeneseně. Spíš trapný než skandální.
Co s tím bude dál
Dá se čekat, že liga interně zpřesní protokol: kdy se mikrofon zapíná, kdo kontroluje ztlumení, jaký je postup po hlášení. Rušit celou novinku by nedávalo smysl, transparentnost rozhodování je krok správným směrem. Jen je potřeba dotáhnout detail, který rozhoduje mezi profesionálním dojmem a virálním momentem.
Šírova věta vlastně prozradila něco, co fanoušci běžně nevidí: rozhodčí jsou ochotní si zpětně přiznat chybu. Ironie je v tom, že právě tohle se do haly dostat nemělo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek