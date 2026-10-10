Žloutenka v Jihomoravském kraji znovu sílí, hygienici varují před podzimním nárůstem

Jihomoravský kraj čelí přetrvávající vlně žloutenky a krajská hygienická stanice varuje, že situace se může na podzim ještě zhoršit. Od začátku letošního roku do konce září hygienici v regionu evidují 502 případů tohoto onemocnění.
Ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Renata Ciupek na tiskové konferenci vysvětlila, proč čísla v září opět rostou. „Bohužel od začátku měsíce září nám případů přibývá. Je to jednak v závislosti na tom, jak se lidé vracejí z dovolených a někteří si nákazu přivážejí z jihu Evropy nebo třeba z jiných míst Česka." Roli hraje i pohyb po Brně, kde dochází k velké koncentraci lidí v dopravních uzlech, přičemž ne vždy mají cestující možnost si řádně umýt ruce.
Epidemie v Česku propukla již loni a Jihomoravský kraj zasáhla naplno v loňském podzimu. Těžiště nákazy leží podle Ciupek v Brně a jeho okolí. Nejčastěji onemocnění postihuje lidi ve věku 35 až 44 let a přibližně třetina nakažených jsou osoby bez domova nebo nezaměstnaní.
Hygienici spolupracují na opatřeních se samosprávami i s brněnským dopravním podnikem. Pokud se situace nezlepší, plánují informační kampaně cílené na návštěvníky hromadných akcí, jako jsou vánoční trhy nebo košty svatomartinského vína. Pořadatelé takových akcí prý sami hygieniky kontaktují s dotazy na preventivní opatření.
Za nejúčinnější nástroj ochrany označují hygienici očkování, které důrazně doporučují zejména pracovníkům v gastronomii. Naočkovaných zaměstnanců se totiž případná restriktivní opatření netýkají.
Žloutenka typu A je akutní virové onemocnění šířící se fekálně-orální cestou a postihuje jaterní tkáň. Kromě očkování chrání před nákazou důsledné mytí rukou po použití záchodu, před jídlem i po návratu z venku. Rizikové je sdílení láhví nebo cigaret a konzumace jídla na ulici bez předchozího umytí rukou.
Naopak klidnou situaci hlásí hygienici v případě chřipky, a to v celé Evropě. Jak Ciupek upřesnila: „Několik týdnů o chřipce ještě pravděpodobně neuslyšíme." Pozornost se podle ní přesune na sezonní respirační infekce způsobené nechřipkovými viry, které se šíří s příchodem chladnějšího počasí a poklesem imunity.
Zdroj: autorský text / ČTK