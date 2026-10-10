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Budoucnost lidství: Když AI říká „je mi to líto“, co vlastně slyšíme? Emoce chatbotů vypovídají i o nás

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Chatbot se omluví, povzbudí nás a dokáže napsat odpověď, která působí soucitně. Vědci ho dokonce mohou přimět k projevům připomínajícím smutek nebo strach. Co ale takové chování znamená? Rozdíl mezi vyjádřenou emocí a skutečným prožitkem otevírá také otázku, proč nám někdy stačí několik vět, abychom na druhé straně obrazovky cítili něčí přítomnost.
Budoucnost lidství: Když AI říká „je mi to líto“, co vlastně slyšíme? Emoce chatbotů vypovídají i o nás

Budoucnost lidství: Když AI říká „je mi to líto“, co vlastně slyšíme? Emoce chatbotů vypovídají i o nás

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 14:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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