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Robotická ramena i 3D tisk. Škola v Jablunkově otevřela novou učebnu

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Střední škola Jablunkov otevřela moderní učebnu robotiky a automatizace za zhruba dva miliony korun. Studenti v ní budou pracovat s průmyslovými robotickými rameny nebo 3D tiskem. Později přibudou také dva kolaborativní roboti.
Robotická ramena i 3D tisk. Škola v Jablunkově otevřela novou učebnu

Robotická ramena i 3D tisk. Škola v Jablunkově otevřela novou učebnu

Zdroj: Moravskoslezský kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 14:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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