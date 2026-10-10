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Ženy s infarktem jsou posílány z pohotovosti domů 7× častěji než muži. Lékaři se totiž stále učí jen o mužských symptomech

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Mladé ženy s akutní srdeční příhodou odcházely z pohotovosti domů zhruba sedmkrát častěji. Nové stanovisko kardiologů ukazuje, kde má medicína slepá místa.
Ženy s infarktem jsou posílány z pohotovosti domů 7× častěji než muži. Lékaři se totiž stále učí jen o mužských symptomech

Ženy s infarktem jsou posílány z pohotovosti domů 7× častěji než muži. Lékaři se totiž stále učí jen o mužských symptomech

Zdroj: Foto: Pickpik
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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