Hyka si odchod ze Sparty vynutil: Tlačil jsem na to, jen se čekalo, co se bude dít

Třiatřicetiletý útočník neseděl a nečekal, až se situace vyřeší sama. Sám přiznal, že výměnu tlačil přes agenta, protože ve sparťanském kádru neviděl cestu k většímu vytížení. „Trošku jsem si to vyžádal sám,“ řekl po prvním tréninku v Mladé Boleslavi. Klub, který ho před devíti lety vyslal do zámoří, ho teď bere zpátky jako hotového praváka do přesilovky, zakončení a kabiny, která po šesti porážkách v řadě potřebuje každý z těchto atributů.
Několik týdnů v nejistotě
O možném odchodu ze Sparty slyšel Hyka „pár týdnů“ před tím, než se věc uzavřela. Trenérský štáb Sparty si nejdřív chtěl osahat kádr a teprve pak rozhodnout o změnách. Hyka mezitím odehrál osm zápasů s průměrem 10:49 na ledě a celkovým přesilovkovým časem 1:52, dohromady za celou dosavadní sezonu. V přetlakovém útoku pražského klubu pro něj jednoduše nevznikla role odpovídající jeho silným stránkám.
Zlom přišel po nedělním zápase Sparty v Pardubicích. Tam se Hyka dozvěděl, že výměna je hotová. V pondělí 5. října
BK Mladá Boleslav i HC Sparta Praha oznámily vzájemné hostování do konce sezony 2026/27: Hyka do Boleslavi, opačným směrem mladší centr Vojtěch Hradec. Nešlo tedy o klasický přestup, oba hráči zůstávají majetkem původních klubů. Dvojnásobek minut hned v prvním zápase
V úterý Hyka poprvé trénoval s novými spoluhráči. V pátek 9. října nastoupil na ledě Kladna. Rozdíl oproti sparťanské realitě byl okamžitý a měřitelný.
Sparta (průměr 8 zápasů) Boleslav (debut na Kladně) Čas na ledě 10:49 20:45 Přesilovka 0:14 / zápas klíčová role Body 1+1 za 8 zápasů 1+1 za 1 zápas
Trenér Petr Haken ho rovnou zařadil do první lajny a na přesilovku. Hyka po zápase řekl, že Boleslav ho „chtěla nejvíc“, čímž naznačil, že variant mohl mít víc, ale konkrétní zájemce veřejně neupřesnil.
Záchranářský tah, ne zázračný lék
Boleslav Hyku nepotřebovala jen tak. Po devíti odehraných kolech držela 13. místo se šesti body a skórem 21:35. Šest porážek v řadě, jediný bod z posledních osmnácti možných, jen jednobodový náskok nad poslední Olomoucí. Podle systému soutěže sice do baráže sestupuje až 14. tým, ale tabulka dole byla těsná, na 12. Vítkovice chyběl rovněž jediný bod.
Hykův profil přesně cílí na boleslavské bolesti: pravák do přesilovky, hráč schopný zakončit a zkušenost, kterou sbíral v NHL u Vegas, v KHL v Čeljabinsku, v Pardubicích i ve Spartě. Samospásné to ale být nemůže. Pětatřicet inkasovaných gólů v devíti zápasech nevyřeší jeden útočník, byť s bilancí 1+1 v debutu.
Návrat domů po devíti letech
Hykova kariérní trajektorie popisuje oblouk, který se teď uzavírá: mládež v Mladé Boleslavi, juniorka v Kanadě, švédský Färjestad, návrat do Boleslavi v letech 2014–2017, kde si výkony (38 bodů ve 48 zápasech poslední sezony) otevřel cestu do NHL. Pak Vegas, farma v AHL, ruský Čeljabinsk, Pardubice, Sparta. A teď znovu středočeský led.
„Je skvělé být doma,“ řekl po prvním tréninku. „Chci být jedním z lídrů.“ Sparta se s ním rozloučila bez otevřeného konfliktu, Hyka poděkoval klubu i fanouškům, Sparta jemu. Hradec zase přichází do Prahy jako centr pro defenzivní práci a vhazování, tedy do úplně jiné role, než jakou Hyka ve Spartě marně hledal.
Jeden hráč, dvojnásobek minut, 1+1 v prvním zápase. Čísla z Kladna jsou slibná. Otázka zní, jestli je Boleslav schopná kolem Hyky opravit i to, co se opravit nedá jedním hostováním, obranu, která pouští téměř čtyři góly na zápas.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek