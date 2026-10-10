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Vesmírní kovbojové: Obavy ze stavu beztíže a fyzické nároky si vybraly u starších mužů svou daň

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Během natáčení filmu Vesmírní kovbojové si James Garner vykloubil rameno. Zlatou fólii na družici nahradily obaly od bonbonů a raketoplán ukrýval kávovar.
Vesmírní kovbojové

Vesmírní kovbojové

Zdroj: FOTO:© 2000 Warner Bros., distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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