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Oblíbené egyptské letovisko zasáhly silné bouřky. Nejezděte sem, nic tu nefunguje, varují místní

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Egyptské letovisko Hurghada, kam pravidelně míří také čeští turisté, zasáhly v pátek 9. října večer vydatné deště doprovázené bouřkami. V některých ulicích se nahromadila voda a část města zůstala přibližně půl hodiny bez elektřiny. Egyptští meteorologové varují, že nestabilní počasí může pokračovat také během soboty. V některých oblastech kolem Rudého moře a na Sinajském poloostrově hrozí i přívalové povodně.
Oblíbené egyptské letovisko zasáhly silné bouřky. Nejezděte sem, nic tu nefunguje, varují místní

Oblíbené egyptské letovisko zasáhly silné bouřky. Nejezděte sem, nic tu nefunguje, varují místní

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 14:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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