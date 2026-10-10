Oblíbené egyptské letovisko zasáhly silné bouřky. Nejezděte sem, nic tu nefunguje, varují místní

Páteční večer přinesl do oblíbeného egyptského letoviska výraznou změnu počasí. Hurghadu zasáhly srážky, jejichž intenzita se v jednotlivých částech města pohybovala od středně silného až po vydatný déšť. Bouřková aktivita byla doprovázena četnými blesky a hřměním, přičemž déšť s proměnlivou intenzitou pokračoval déle než hodinu. Voda se začala hromadit na některých komunikacích a komplikovala situaci v ulicích. V několika oblastech současně došlo k přerušení dodávek elektrické energie. Výpadek trval přibližně třicet minut, poté se podařilo dodávky obnovit.
Místní úřady v reakci na nepříznivé počasí zvýšily pohotovost a zahájily odstraňování následků deště. Do ulic vyjely pracovní čety s technikou určenou k odčerpávání nahromaděné vody. Zvláštní pozornost věnovaly místům, kde se při intenzivních srážkách voda obvykle zadržuje. Současně začaly kontroly zařízení určených k ochraně před přívalovými povodněmi. Podle informací zveřejněných v pátek večer místní úřady neobdržely hlášení o obětech ani materiálních škodách. Rozsáhlejší škody tak zatím nebyly potvrzeny.
Nepříznivé počasí se neomezilo pouze na Hurghadu. Bouřky a srážky různé intenzity zasáhly rovněž další části Egypta, zejména oblasti kolem Rudého moře, jižní Sinaj a některá vnitrozemská města. Meteorologická výstraha se vztahovala například na Šarm aš-Šajch, Dahab, Nuweibu, Safagu, Luxor nebo Kenu. Meteorologové upozornili, že zejména v horských oblastech může intenzivní déšť způsobit náhlé přívalové povodně. Nebezpečí přitom představují také silné nárazy větru, které mohou při bouřkách zvířit písek a prach. Zhoršená viditelnost tak může komplikovat dopravu i pohyb mimo zastavěné oblasti.
Sobotní meteorologická aktualizace potvrdila, že riziko lokálních bouřek nadále trvá. Nestabilní počasí souvisí s působením tlakové níže v oblasti Rudého moře, která podporuje vznik bouřkové oblačnosti a intenzivnějších srážek. Významnou roli hraje také horský terén Sinajského poloostrova a oblastí sousedících s Rudým mořem. Při prudkém dešti zde může voda rychle stékat do údolí a suchých říčních koryt, kde se během krátké doby vytvoří nebezpečný proud. Právě proto meteorologové upozorňují na možnost přívalových povodní, přestože nejsou předpovídány pro celé území. Největší opatrnost je namístě při cestách do hor a odlehlejších oblastí.
Teploty přesto zůstávají nad třicítkou
Bouřlivé počasí neznamená, že se Egypt potýká s plošným ochlazením. Na sobotu 10. října meteorologové předpovídali v Hurghadě i Šarm aš-Šajchu nejvyšší denní teploty kolem 33 stupňů Celsia. V Káhiře mělo být přibližně 30 stupňů, zatímco v Luxoru a Asuánu mohly teploty vystoupat na 38 až 39 stupňů. Dešťové přeháňky a bouřky se přitom mají vyskytovat pouze místy a jejich intenzita se může výrazně lišit. V některých oblastech proto může převládat teplé počasí, zatímco nedaleko se objeví intenzivní bouřka. Během noci a časného rána se naopak očekává pokles teplot.
Pro turisty pobývající v přímořských letoviscích je podstatné především sledovat aktuální místní výstrahy. Zvýšenou opatrnost si zaslouží zejména výlety do pouště, horských oblastí a míst, kde může při prudkých srážkách rychle stoupat hladina vody. Během bouřek je vhodné omezit pobyt na otevřených prostranstvích a nevstupovat do zaplavených úseků komunikací. Samotná výstraha ovšem neznamená, že budou všechna egyptská letoviska zasažena stejně silně. Dosavadní informace rovněž nepotvrzují plošné přerušení turistického provozu v Hurghadě. Další vývoj bude záviset na pohybu bouřkové oblačnosti a intenzitě místních srážek.
zdroje: gate.ahram.org.eg, youm7.com, egypttoday.com, egyptindependent.com