Pohádka o chlapci Jáchymovi a lucerně, která svítila jen tam, kde se někdo bálPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pohádka o chlapci Jáchymovi a lucerně, která svítila jen tam, kde se někdo bál
Článek byl publikován 10.10.2026 15:05
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Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...Všechny články tohoto autora →
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