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Pohádka o chlapci Jáchymovi a lucerně, která svítila jen tam, kde se někdo bál

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Jáchym dostal po dědečkovi starou kovovou lucernu. Byla trochu rezavá a maminka tvrdila, že už dávno nefunguje. Měla pravdu. Jáchym do ní vložil novou svíčku, ale lucerna nesvítila.
Pohádka o chlapci Jáchymovi a lucerně, která svítila jen tam, kde se někdo bál

Pohádka o chlapci Jáchymovi a lucerně, která svítila jen tam, kde se někdo bál

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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