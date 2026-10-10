V krajině stále přetrvává sucho. Navzdory deštivým dnům a poklesu teplot

V krajině stále přetrvává sucho. Navzdory deštivým dnům a poklesu teplotPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V krajině stále přetrvává sucho. Navzdory deštivým dnům a poklesu teplotZdroj: 123rf
Článek byl publikován 10.10.2026 15:00
Do Česka přišel pravý podzim a víkend to prokáže v plné parádě. Čekají nás deštivé a velmi větrné dny a...
Předpovědní mapy jsou skvělým nástrojem, jak se vyznat v počasí a častokrát nám toho poví mnohem více, než...
Předpovědní mapy jsou skvělým nástrojem, jak se vyznat v počasí a častokrát nám toho poví mnohem více, než...
Zatímco my jsme si mohli na přelomu září a října užívat teplých dnů babího léta, západní Evropu sužují...
Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...Všechny články tohoto autora →
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