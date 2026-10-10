Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Propadák od autora Sedm paběrkuje i na streamu. Psychozabiják přitom žánrově překvapuje

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nový film z pera Andrewa Kevina Walkera, jenž víceméně vynalezl moderní velkoměstský thriller napínavým Sedm (Se7en), v mnoha ohledech tlačí na pilu. Název Psychozabiják (Psycho Killer) nenechává prostor pro představivost stejně jako titulní maskovaný řezník zanechávající satanské symboly, jemuž šlape na paty policistka (Georgina Campbell), jíž zavraždil manžela. Na Disney+ se ale můžete přesvědčit, že tenhle obrovský kritický propadák z amerických kin má v rukávu pár žánrových trumfů. Pozornosti se mu ostatně zatím dostává trestuhodně málo.
Propadák od autora Sedm paběrkuje i na streamu. Psychozabiják přitom žánrově překvapuje

Propadák od autora Sedm paběrkuje i na streamu. Psychozabiják přitom žánrově překvapuje

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Dagmar Havlová hulí trávu. Houpačky Bohdana Slámy kombinují humor i psychologické drama
Dagmar Havlová hulí trávu. Houpačky Bohdana Slámy kombinují humor i psychologické drama
Kinobox Daily: Hloubavý příběh v příběhu v příběhu. Vychutnejte si hvězdně obsazená Slova
Kinobox Daily: Hloubavý příběh v příběhu v příběhu. Vychutnejte si hvězdně obsazená Slova

Co kdyby vám úspěch přinesl rukopis, který jste nenapsali? Snímek Slova skládá dohromady několik...

Francouzská spojka slaví 55 let. Kriminálka je plná omylů, Hackman byl při natáčení frustrován
Francouzská spojka slaví 55 let. Kriminálka je plná omylů, Hackman byl při natáčení frustrován

Francouzská spojka (The French Connection) si zabrala místo mezi nejoblíbenějšími a nejzásadnějšími...

Nový Vymítač ďábla od hororového mistra se představuje. Scarlett Johansson se postaví démonům
Nový Vymítač ďábla od hororového mistra se představuje. Scarlett Johansson se postaví démonům

Jedna ze stěžejních sérií náboženského hororu se brzy dočká nového filmu od moderního hororového krále....

Temná záhada za zvuků country. Jessica Chastain vezme na Netflixu věci do svých rukou
Temná záhada za zvuků country. Jessica Chastain vezme na Netflixu věci do svých rukou

Oscarová Jessica Chastain nás v kinech brzy vyděsí jako Neskutečná máma, ale už 13. listopadu vystoupí také...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.