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Velké náměstí v Kroměříži získá nové umělecké dílo, kamennou mozaiku Louže I.

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Velké náměstí v Kroměříži čeká další umělecká proměna. Kamenná mozaika s názvem Louže I. od Mariky Toman Bumbálkové bude na šest měsíců vsazena přímo…
20261008_mozaika_Velke_namesti

20261008_mozaika_Velke_namesti

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 10:00

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