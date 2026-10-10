San Andreas: Improvizace s druhou metou, ignorace rad ohledně zemětřesení a nebezpečné scény bez kaskadérů

San Andreas, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova San Andreas, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova San Andreas, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova San Andreas, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova San Andreas, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova San Andreas, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova
V katastrofickém snímku San Andreas z roku 2015 zní zcela zničený hudební nástroj. Skladatel vzal před natáčením do ruky kladivo a štípačky, kterými rozebral staré piano, aby z něj dostal unikátní zvuky pro akční pasáže. Pátrání po ztracené dcerce
Zlom San Andreas o sobě dá nečekaně vědět a vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle devíti stupňů. Pilot průzkumného a záchranného vrtulníku Ray v podání Dwaynea Johnsona se v nastalém zmatku spojí se svou bývalou manželkou, kterou hraje Carla Gugino. Dvojice společně vyráží z Los Angeles do zdemolovaného San Francisca, aby tam našla a zachránila svou jedinou dceru.
Hudbu k destrukci obřích mrakodrapů tvořil skladatel Andrew Lockington velmi svérázným způsobem. Rozbité piano nahrával a vzniklé zvuky, které už klasický nástroj vůbec nepřipomínaly, použil jako rytmický prvek pro napínavé scény. Samotný vizuál zničených mostů, silnic a budov pak doplnilo více než třináct set digitálních triků.
Skutečný seskok bez kaskadérů
Režisér Brad Peyton chtěl vidět hercům při akčních scénách přímo do tváře, proto je nutil dělat maximum kaskadérských kousků osobně. Diváci tak hned v úvodu vidí skutečného Johnsona slaňovat z vrtulníku ve výšce přes pětačtyřicet metrů nad zemí. Autentická byla také scéna seskoku padákem, u které herečka
potvrdila, že nešlo o počítačový efekt. Carla Gugino
Když navíc filmoví manželé s padákem dopadnou na opuštěné baseballové hřiště, konkrétně na druhou metu, pronesl Johnson neplánovanou narážku. Jeho intimní věta o tom, že už je to dlouho, co ji naposledy dostal na druhou metu, ve scénáři nefigurovala a hereččin smích byl naprosto upřímný.
Odborníci vznik obří vlny vyloučili
Odborný dohled nad scénářem zajišťoval profesor Thomas Jordan, ředitel centra pro zemětřesení v jižní Kalifornii. Později přiznal, že filmaři velkou část jeho rad jednoduše ignorovali. Zemětřesení o takové síle je totiž pro zlom San Andreas podle seismologů nereálné. Navíc v těchto místech nemůže vyvolat ničivou vlnu tsunami.
I přes tyto nadsazené apokalyptické výjevy projekt pomáhal v realitě. Když v dubnu 2015 zasáhly ničivé otřesy Nepál, studio okamžitě upravilo kampaň a do upoutávek přidalo odkazy na charitu a rady pro přežití. Autentický byl i záchranný tábor na konci příběhu. Zelené stany pocházely od skutečné charitativní organizace Shelterbox z Anglie a produkce jí proplatila veškeré náklady na jejich přepravu k filmařům.
Zničené australské ulice a atrakce v zábavním parku
Snímání rozsáhlé destrukce probíhalo převážně v australském Brisbane a jeho okolí. V době natáčení přitom toto město ve své historii nikdy nezažilo znatelné zemětřesení. Když pak ve filmu narazí záchranný vrtulník do obchodu v nákupním centru, nese prodejna název Ray’s Outdoors. Nešlo o hříčku se jménem hlavního hrdiny, ale o skutečný australský řetězec s outdoorovým vybavením, který štábu pomohl s vybudováním filmové kopie obchodu.
Vliv katastrofického příběhu přesáhl i do světa zábavních parků. Společnost Universal Studios Florida kvůli němu přestavěla svou starou atrakci Earthquake na parodii filmových efektů. Návštěvníci se v ní ocitli uprostřed natáčení fiktivního snímku, přičemž na samém konci je na obrazovkách přišel zachránit právě Dwayne Johnson.
Minimální věkový rozdíl v rodině
Při obsazování rodinných rolí tvůrci matematiku neřešili. Osmnáctiletou dceru ztvárnila devětadvacetiletá Alexandra Daddario. Ta byla ve skutečnosti jen o čtrnáct let mladší než její filmový otec
a od své matky byla věkově vzdálena pouhých patnáct let. Dwayne Johnson
Představitel hlavní role si navíc během příprav projektu splnil velký osobní sen. Při debatách nad scénářem si s režisérem uvědomili, jak moc je oba inspiruje Steven Spielberg. Ani jeden z nich mu sice nevolal, ale uznávaný tvůrce se o filmu dozvěděl. Johnsonovi následně poslal osobní dopis plný motivujících slov, což herce obrovsky potěšilo.
Katastrofický film San Andreas vysílá Nova Cinema 10. října od 16:25.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).