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Plzeňský kraj podepsal smlouvu s Arrivou na bateriové vlaky. Jezdit začnou od roku 2030

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Plzeňský kraj dnes podepsal smlouvu s dopravcem Arriva vlaky, který od prosince 2030 převezme provoz na čtyřech regionálních tratích. Firma zvítězila nad třemi dalšími…
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Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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