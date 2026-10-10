Plzeňský kraj podepsal smlouvu s Arrivou na bateriové vlaky. Jezdit začnou od roku 2030

Plzeňský kraj dnes podepsal smlouvu s dopravcem Arriva vlaky, který od prosince 2030 převezme provoz na čtyřech regionálních tratích. Firma zvítězila nad třemi dalšími uchazeči, mezi nimiž byly České dráhy, GW Train Regio i RegioJet, a to s nejnižší nabídkovou cenou 160,83 koruny za vlakový kilometr. Jediným hodnoticím kritériem výběrového řízení byla právě cena, jak potvrdil náměstek hejtmana Pavel Čížek ze STAN.
Nová cena výrazně šetří krajský rozpočet. Oproti stávající smlouvě pro Plzeňsko jde o čtvrtinové snížení nákladů, a ve srovnání s posledním kontraktem na dieselovou trakci na lince z Plzně do Domažlic kraj ušetří téměř 130 korun na každém ujetém kilometru. Veškerá provozní rizika i zodpovědnost za výběr tržeb zůstávají na straně kraje jako objednatele.
Dvanáct bateriových elektrických jednotek BEMU přijde do provozu ve dvou vlnách. První šestice nastoupí v prosinci 2030 s ročním výkonem přibližně 947 tisíc vlakových kilometrů, druhá šestice doplní flotilu v prosinci 2033 a celkový roční výkon pak vzroste na 1,642 milionu vlakokilometrů. Po uplynutí patnáctileté smlouvy přejdou vozidla na dopravce, který uspěje v navazujícím výběrovém řízení.
Pořizovací cena dvanácti souprav se odhaduje na 1,125 miliardy korun. Kraj má přislíbenou dotaci z Modernizačního fondu TRANSGov ve výši 788 milionů korun, Arriva však musí do konce roku podat oficiální žádost.
Nové vlaky se objeví na čtyřech linkách. Na lince P3 z Plzně do Domažlic pojedou od roku 2030 po nové trati přes Líně, přičemž jde o spoje, které kraj objednává vůbec poprvé. Linka P21 propojí od roku 2030 Příkosice přes Rokycany, Plzeň a Nýřany s Heřmanovou Hutí a umožní cestujícím ze silných spádových oblastí jet přes krajské město bez přestupu. Využita bude i nově rekonstruovaná a elektrifikovaná trať z Nýřan do Heřmanovy Hutě, přičemž od prosince 2033 se linka prodlouží o úsek Příkosice-Nezvěstice.
Na lince P22 z Bezdružic přes Plzeň do Radnic nahradí jednotky BEMU motoráky od prosince 2033 a přinesou tiší provoz bez emisí do turisticky atraktivního Bezdružicka i rozvíjejícího se okolí Chrástu a Radnic. K nabíjení bateriových článků poslouží elektrizovaný úsek Pňovany-Ejpovice. O víkendech pak nové vlaky zamíří na lince P25 z Plzně přes Klatovy do Železné Rudy-Alžbětína až do Národního parku Šumava, kde nahradí dieselové motoráky.
Generální ředitel Arrivy Daniel Adamka uvedl, že nárůst výkonů reaguje na výstavbu nové tratě a postupné ukončování starých smluv. Plzeňský kraj se podle Čížka stal prvním krajem v Česku, který úspěšně dokončil celou soutěž zaměřenou na bateriové vlaky.
Zdroj: autorský text / ČTK