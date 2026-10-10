Jahodové kostky nejsou jen hezké na pohled, každá vrstva přidá jinou texturu a má i vlastní chuť

se mi vybaví u úplně obyčejné zahradní situace. Jahodové kostky Sousedka tehdy přinesla celý plech, položila ho mezi hrnky s kávou a talířky a za pár minut bylo skoro po všem. Mizely tak rychle, že jsem se ani nestihla pořádně zeptat na recept. Od té doby jsem si říkala, že je jednou udělám doma. Trvalo to déle, než jsem čekala, ale možná dobře. Tenhle recept je poctivý: piškotový korpus promazaný , lehký marmeládou šlehačkový krém s jahodovou marmeládou a navrch lesklé cukrářské želé. Letní , který na stole obvykle dlouho nevydrží. moučník
Na těchto kostkách mě baví hlavně jejich
vrstvená stavba. Když se nakrojí, hned je jasné, že t o není jen obyčejná buchta s krémem. Piškot se rozřízne, oba pláty se potřou marmeládou, potom přijde pevnější šlehačkový krém promíchaný s marmeládou a ztužovačem. Nakonec želé. To je průsvitné, hladké, vypadá správně cukrářsky a navíc celý dezert zpevní.
Můj tip zní: Šlehačku vyšlehejte napevno ještě předtím, než začnete připravovat želatinový ztužovač. Jakmile je ztužovač teplý, musí rychle do marmelády a hned potom do šlehačky. Když budete šlehačku dohánět až v tu chvíli, ztužovač mezitím začne pracovat a krém se už nemusí spojit hladce. Udělají se hrudky a ty se pak z krému dostávají dost nevděčně. Recept na domácí jahodové kostky s marmeládovým šlehačkovým krémem
Z plechu o velikosti 24×24 cm vyjde zhruba
12 pěkných kostek. Celková délka přípravy: přibližně 10 hodin (ideálně přes noc) Počet porcí: cca 12 kostek Ingredience k přípravě Piškotový korpus 5 vajec 200 g cukru krupice 200 g polohrubé mouky Marmeládová vrstva a krém kvalitní jahodová marmeláda 1 litr smetany ke šlehání 33 % 3 sáčky želatinového ztužovače smetany (dle návodu na obalu) Cukrářské želé navrchu Dozdobení šlehačka se smetafixem (ztužovačem) na závěrečné zdobení čerstvé jahody podle chuti Postup přípravy jahodových kostek s marmeládovým krémem a želé
1. Troubu nastavte na
180 stupňů. Plech 24×24 cm vyložte pečicím papírem, případně si připravte cukrářský ráfek stejné velikosti. Ráfek se bude hodit hlavně později, při skládání dezertu. Krém ani želé pak nemají tolik prostoru utíkat do stran.
2. Vejce rozdělte na
bílky a žloutky. K bílkům přidejte špetku soli a vyšlehejte pevný, lesklý sníh. Měl by držet tvar a v misce se volně nepřelévat. Potom postupně zašlehejte cukr. Nakonec přidejte žloutky a ještě krátce šlehejte, jen aby byla směs světlá a nadýchaná. Foto: Cooky.cz, Jahodové kostky, které chutnají jako vzpomínka na léto: Křehký piškot, smetanový krém a vrstva čerstvých jahod
3. Do vaječné hmoty zapracujte
polohrubou mouku. Tady není kam spěchat. Nejlépe funguje stěrka a pomalý pohyb odspodu nahoru, aby ze sněhu neutekl všechen vzduch. U piškotu je to dost podstatné, jinak může být po upečení těžký a trochu gumový.
4. Těsto rozetřete na připravený plech do rovnoměrné vrstvy a pečte
15 až 20 minut při 180 stupních. Povrch má lehce zezlátnout a špejle zapíchnutá doprostřed musí vyjít suchá. Upečený korpus nechte na plechu úplně vychladnout, alespoň 30 minut.
5. Vychladlý korpus opatrně vyndejte a vodorovně prokrojte na dva přibližně stejně vysoké pláty. Spodní díl vraťte do ráfku nebo zpátky do vyloženého plechu. Řezné strany obou plátů, tedy ty vnitřní,
poctivě potřete jahodovou marmeládou. Potom je složte zpátky na sebe, aby marmeláda zůstala mezi nimi. Teď přijde na řadu krém
Perníkové řezy patří k moučníkům, které statečně ukazují, že rychlé pečení nemusí být obyčejné
6. Celý litr
smetany 33 % vyšlehejte do pevné šlehačky. Opravdu pevné, ne jen tak napůl. Bude se do ní vmíchávat teplý ztužovač s marmeládou a příliš měkký základ by mohl povolit nebo se zbytečně naředit.
7.
3 sáčky želatinového ztužovače připravte podle pokynů na obalu. Obvykle se krátce povaří s trochou vody. Ještě teplý ztužovač rychle vmíchejte do větší porce jahodové marmelády, asi do poloviny sklenice. Dobře promíchejte a hned celou marmeládovou směs zapracujte stěrkou do vyšlehané smetany. U téhle části je lepší nikam neodbíhat, ztužovač tuhne poměrně svižně.
8. Krém naneste na složený korpus s marmeládou, uhlaďte povrch a dejte dezert do lednice. Nechte ho chladit
přes noc, nejméně 8 hodin. Před politím želé musí být krém pevný, jinak se při krájení vrstvy začnou rozmazávat do sebe. Zbývá poslední část receptu
1. Ráno, nebo prostě po pořádném vychlazení, připravte
cukrářské želé podle návodu na sáčku. Nechte ho trochu zchladnout. Horké by krém narušilo, ale nesmí zatuhnout tak, že už nepůjde nalít. Opatrně ho rozlijte na zpevněný krém v rovnoměrné vrstvě a vraťte do lednice na 30 až 40 minut, dokud želé úplně neztuhne. Foto: Cooky.cz, Jahodové kostky, které chutnají jako vzpomínka na léto: Křehký piškot, smetanový krém a vrstva čerstvých jahod
2. Ztuhlé kostky uvolněte z ráfku a nakrájejte ostrým nožem na čtverce. Nůž před každým řezem otřete do vlhkého hadříku, případně ho na chvíli nahřejte v horké vodě. Řezy budou čistší a vrstvy se nebudou tolik trhat. Před podáváním ozdobte každou kostku šlehačkou vyšlehanou se smetafixem a podle chuti přidejte čerstvou jahodu.
Tipy redakce: Kvalita marmelády rozhoduje: Vyplatí se vzít marmeládu s vyšším podílem ovoce. Když je v ní víc jahod a méně cukru, krém má jasnější chuť. Levnější džemy bývají hodně sladké a dezert pak snadno ztratí jahodový výraz. Ráfek je váš přítel: Cukrářský nebo nastavitelný dortový ráfek udrží vrstvy srovnané při chlazení i při nalévání želé. Bez něj se krém u krajů může trochu rozjet a kostky potom nemají tak čistý řez. Nůž na krájení: Nejhezčí řezy udělá nůž namočený v horké vodě a otřený před každým tahem. Studená čepel želé často trhá a krém se na ni lepí. Je to drobnost navíc, ale u vrstveného dezertu je vidět hned. Skladování: Kostky vydrží v lednici zakryté potravinářskou fólií 2 až 3 dny. Šlehačkové zdobení ale raději přidávejte až těsně před servírováním. Přes noc šlehačka obvykle povolí, trochu se srazí a ztratí tvar. Varianta s čerstvými jahodami: Pokud chcete jahody i přímo v krému, nakrájejte pár kusů na plátky a rozložte je na marmeládový základ ještě před nanesením šlehačkového krému. Dezert bude svěžejší a jahody se při krájení pěkně ukážou.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu I Healthline, částečně upraveno A