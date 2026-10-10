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Jablonec veze ze Zbrojovky tři body. V závěru rozhodl Růsek

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Dennívýzva
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Jablonečtí fotbalisté se v desátém kole představili na hřišti Zbrojovky Brno. A dlouho to vypadalo, že si týmy body rozdělí. Jenže v 85. minutě se trefil Růsek a rozhodl o tom, že tři body se povezou na sever Čech.
Jablonec veze ze Zbrojovky tři body. V závěru rozhodl Růsek

Jablonec veze ze Zbrojovky tři body. V závěru rozhodl Růsek

Zdroj: FK Jablonec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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