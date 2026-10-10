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S kým žije Adam Vacula z Polabí? Seriál Zlatá labuť mu přinesl osudovou lásku, jednou ženatý už ale byl

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Vztah herce Adama Vaculy a vítězky kulinářské soutěže Veroniky Beskydiarové začal díky sociálním sítím. Prvotním impulsem bylo obyčejné srdíčko k fotografii ze seriálu Zlatá labuť. Toho si Vacula všimnul, napsal jí a pozval na své divadelní představení. Osud tomu chtěl, že od té chvíle jsou jedním z nejzamilovanějších párů u nás.
Veronika Beskydiarová Besky, Adam Vacula

Veronika Beskydiarová Besky, Adam Vacula

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

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