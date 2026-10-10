S kým žije Adam Vacula z Polabí? Seriál Zlatá labuť mu přinesl osudovou lásku, jednou ženatý už ale byl

Vztah herce Adama Vaculy a vítězky kulinářské soutěže Veroniky Beskydiarové začal díky sociálním sítím. Prvotním impulsem bylo obyčejné srdíčko k fotografii ze seriálu Zlatá labuť. Toho si Vacula všimnul, krásné kuchařce napsal a pozval ji na své divadelní představení. Osud tomu chtěl, že od té chvíle jsou jedním z nejzamilovanějších párů u nás.
Oba partneři už mají za sebou manželství, která skončila rozvodem. Herec
Adam Vacula (38), známý ze seriálu Polabí, byl ženatý s modelkou Lilian Sarah Fišerovou (42), někdejší českou vicemiss. Jejich vztah působil jako z romantického filmu a zdálo se, že herec potkal ženu na celý život. Vzali se v nedostavěném gotickém chrámu v Panenském Týnci, odjeli na Nový Zéland a Vacula si nechal vytetovat jméno své ženy. Manželství však vydrželo jen čtyři roky a tetování nakonec muselo pryč. I kuchařka má za sebou rozvod
Vdaná už byla i současná partnerka Vaculy a kuchařka
Veronika Beskydiarová (33), které se už od dob její účasti v pořadu MasterChef říká Besky. Provdala se poměrně mladá, podle svých slov jí tehdy bylo sotva 24 let a myslela si, že našla muže, který jí bude životní oporou. Prozření přišlo v době, kdy se stala vítězkou televizní show. Její někdejší manžel ji ani nepřišel podpořit na finále. „Bojovala jsem s tím, že tam nebyla taková opora, jaká by tam měla být. Nemůžeš nikoho donutit, aby tě podporoval v soutěži, se kterou úplně nesouhlasil,“ svěřila se. „Končila jsem vztah, který jsem si myslela, že mi vydrží na věky, ale asi nic není na věky. Uvědomila jsem si: ‚Besky, jsi tu sama za sebe a ukaž světu, co umíš.‘ A tak to taky bylo. Teď tvořím krásné věci a myslím si, že se mi to daří. Jsem sama za sebe hrdá a všechno zlé je pro něco dobré,“ dodala.
Když si pak všimla Vaculy na instagramu seriálu
Zlatá labuť, kde v té době hrál, nejprve si o něm zjistila pár základních informací. Zaujalo ji, že je rozvedený a bezdětný. Herec jí následně napsal a pozval ji do divadla. Na první schůzku si ale musel počkat. Besky jeho pozvání hned nepřijala, a tak se ještě chvíli snažil. Možná už tehdy věděl, že je to žena, o kterou se vyplatí bojovat. Když se nakonec setkali v restauraci, povídali si spolu několik hodin. Besky později řekla, že už tehdy cítila, že mezi nimi nejde jen o přitažlivost a mohla by to být láska na celý život. Adam Vacula tvoří s Veronikou Beskydiarovou pár už několik let (foto: Nextfoto / placená licence) Společně budují domov, Besky se svatbě nebrání
Dnes spolu žijí a budují si společné zázemí. Kvůli pracovně nabitým dnům si dokonce plánují čas do společného kalendáře. A Besky se netají tím, že by si jednou přála znovu se vdát. Představovala by si menší svatbu v úzkém rodinném kruhu, při které by se nemusela starat o catering. Zatím ale dvojice mluví především o společném životě, který jim podle všeho vyhovuje.
Vaculu s novou partnerkou čekala také jedna velká životní změna, kterou Besky vítala s otevřenou náručí. „Byl vegetarián. Ale díkybohu už není.
Konečně se mohl do mě zamilovat skrz to jídlo. Nic proti vegetariánství, fandím, ale my to doma nemáme. Je to náročné. Už jí steaky, všechno,“ prozradila.
Zdroj: redakce, iDNES.cz, extra.cz