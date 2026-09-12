Nebezpečný vánoční řetěz může způsobit úraz elektrickým proudem

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Nebezpečný vánoční řetěz může způsobit úraz elektrickým proudemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Do Vánoc zbývá několik měsíců, přesto Česká obchodní inspekce už 9. září varovala před konkrétním světelným řetězem prodávaným na českém trhu. Laboratorní zkoušky u…
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Bývalé lázně v Kyselce na Karlovarsku opravuje obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka třináct let. Za tu...
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Litoměřičtí zastupitelé ve čtvrtek rozhodli o podobě místa po odstraněném pomníku Čest a sláva Sovětské...
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Obyvatelé Ralska na Českolipsku budou mít v říjnu příležitost vyjádřit se k fotovoltaické elektrárně,...
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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- Kam o víkendu na jižní Moravě? Na netopýry do zoo, za burácením motorů i vůní kávy
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