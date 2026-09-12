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Nebezpečný vánoční řetěz může způsobit úraz elektrickým proudem

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Do Vánoc zbývá několik měsíců, přesto Česká obchodní inspekce už 9. září varovala před konkrétním světelným řetězem prodávaným na českém trhu. Laboratorní zkoušky u…
sg-retez

sg-retez

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