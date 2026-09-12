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V Ralsku budou rozhodovat o solární elektrárně

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Obyvatelé Ralska na Českolipsku budou mít v říjnu příležitost vyjádřit se k fotovoltaické elektrárně, kterou na bývalém vojenském letišti Hradčany připravuje Liberecký kraj. Referendum…
slunecni.solarni-elektrarna-panely

slunecni.solarni-elektrarna-panely

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