Senior si najde výhodnější banku, založí nový účet a ten starý rovnou zruší. V den výplaty pak marně čeká na peníze, protože Česká správa sociálního zabezpečení změnu nestihne provést ze dne na den a úřad má na její vyřízení až tři výplatní měsíce od doručení žádosti. Banka v takové situaci platbu na zavřený účet odmítne a penze dorazí se zpožděním. Chyby se přitom dělají i při samotném hlášení, protože obyčejný dopis úřadu nestačí a na účet dětí důchod posílat nejde.
Změna účtu trvá až tři výplatní měsíce
Když důchodce změní banku nebo číslo účtu, novou výplatu na něj hned další měsíc neuvidí. Česká správa sociálního zabezpečení totiž provádí úpravu zpravidla od druhého, nejpozději od třetího výplatního měsíce po datu doručení žádosti. Po celou tuto dobu ještě mohou peníze odcházet na původní účet, a totéž platí při přechodu mezi bankou a hotovostí.
„Pokud starý účet zrušíte dříve, než ČSSZ změnu provede, banka platbu odmítne a důchod vám nebude vyplacen včas,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení. Úřad proto upozorňuje, že původní účet má zůstat otevřený až do chvíle, kdy první splátka skutečně dorazí na nový.
Samotnou změnu účtu, stejně jako novou adresu, ale musí důchodce úřadu nahlásit do 8 dnů, protože jde o údaje s vlivem na výplatu penze. A ještě při zakládání účtu v nové bance ČSSZ doporučuje zeptat se, jestli má banka s úřadem uzavřená pravidla pro poukaz výplat důchodů na účty.
Obyčejný dopis úřadu nestačí
Informovat novou banku ani poslat na úřad volně napsaný dopis s novým číslem účtu ale nestačí. Pro změnu bezhotovostní výplaty slouží předepsané formuláře. Jiný tiskopis se vyplňuje pro vlastní účet majitele a jiný v případě, že penze chodí na účet manžela, manželky nebo partnera. Druhý z těchto formulářů musí navíc potvrdit samotná banka.
Tiskopisy jsou dostupné na pobočkách správy sociálního zabezpečení i na ePortálu ČSSZ. Vyplněnou žádost pak člověk podá elektronicky na ePortálu pomocí Identity občana, například bankovní identity, případně ji pošle datovou schránkou, poštou nebo podepsanou odevzdá osobně na pobočce.
Na účet dětí penze nechodí
Česká správa sociálního zabezpečení posílá bezhotovostní penzi jen na účet samotného důchodce, případně na účet jeho manžela, manželky, partnera či registrovaného partnera. Na účet syna, dcery ani jiného příbuzného důchod převést nelze, ani kdyby si to senior výslovně přál.
|Způsob výplaty
|Potřebný dokument
|Lhůta provedení
|Poplatek za splátku
|Vlastní bankovní účet
|Předepsaný tiskopis pro majitele účtu
|Nejpozději 3. výplatní měsíc
|0 Kč
|Účet manžela či partnera
|Předepsaný tiskopis potvrzený bankou
|Nejpozději 3. výplatní měsíc
|0 Kč
|Hotovost přes Českou poštu
|Podepsaný dopis nebo zrušovací tiskopis
|Nejpozději 3. výplatní měsíc
|94 Kč (výjimka před rokem 2010)
Přechod na hotovost vyjde na 94 korun měsíčně
Stejná lhůta dvou až tří výplatních měsíců platí i pro lidi, kteří chtějí z bankovního účtu přejít na hotovost přes Českou poštu, nebo obráceně. Při přechodu na poštu stačí vlastnoručně podepsaný dopis s rodným číslem a přesnou adresou trvalého bydliště, případně formulář pro zrušení výplaty na účet.
Hotovostní doručení je ale zpoplatněné. Za každou měsíční splátku se z penze automaticky odečte 94 Kč. Poplatek se netýká pouze důchodů přiznaných před 1. lednem 2010. První hotovostní výplatu přinese poštovní doručovatel domů v den splatnosti. Na pobočce pošty si pak příjemce může vybrat, jestli chce peníze dál nosit domů, nebo si je chodit vyzvedávat osobně.
Když totiž doručovatel důchodce doma nezastihne, zůstávají peníze na poště uložené tři měsíce. Do poštovní schránky se o nezastižení ani o uložení důchodu žádné oznámení nedává. S nejasnostmi ohledně formulářů nebo lhůt pomáhají pracovníci správ sociálního zabezpečení.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cssz.gov, cssz.gov, podnikatel).