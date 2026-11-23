Legendární zpěvák Karel Gott měl čtyři dcery: Dominiku narozenou v roce 1973, Lucii z roku 1987 a dvě nejmladší, Charlotte Ellu a Nelly Sofii, které přišly na svět v letech 2006 a 2008. VIPŽivot zaznamenal, že ještě
za života se rozhodl majetkově vyrovnat s oběma staršími dcerami, aby po jeho smrti nevznikaly spory o pozůstalost. Jenže právě ten krok, který měl rodinu ochránit, otevřel příběh dvou naprosto odlišných životních trajektorií. Jedna sestra dnes vychovává tři syny a drží si soukromí. Druhá mluví o trapnosti závislosti na státní pomoci. Kolik vlastně dostaly?
Média roky zmiňují částku šest milionů korun pro každou z dcer. Jenže Dominika sama loni popsala, že jí otec nabízel pět milionů. Krátce po Gottově smrti v říjnu 2019 zase
TN citovala jejího tehdejšího manžela Tima Tolkkiho s údajem sto tisíc eur, tedy zhruba 2,5 milionu korun podle tehdejšího kurzu. Jisté je tedy jen to, že obě starší dcery dostaly řádově několik milionů ještě za Gottova života a součástí dohody mělo být zřeknutí se budoucích dědických nároků. Gott sám v rozhovoru pro iDNES v roce 2006 přiznal, že závěť přepisuje „často“. Šlo tedy o promyšlené předuspořádání rodiny, ne o spontánní gesto. Zdroj fotografie: Nextfoto
O Lucii Valčíkové toho veřejnost ví pozoruhodně málo, a přesně tak to chce. Žije v Česku, pracuje, vychovává tři syny. Ještě před první svatbou jí otec pořídil byt v pražských Košířích. Když se v médiích objevily spekulace, že jí Ivana Gottová posílá peníze, Lucie to
veřejně popřela. Nechtěla být vedená jako žena žijící z apanáže po slavném otci. Žádné excesy, žádné mediální výstupy, žádné dluhy. Lucie je v celém příběhu důkazem, že finanční vyrovnání od Gotta mohlo fungovat přesně tak, jak si ho představoval, jako odrazový můstek k samostatnému životu. Dominika: spirála, kterou nezastavily ani miliony
Dominika Gottová odešla do Finska kvůli vztahu s kytaristou Timem Tolkkim. A právě tam se její situace postupně rozpadala. Ne kvůli jednomu špatnému rozhodnutí, ale kvůli kumulaci problémů, které by semlely i člověka bez slavného příjmení.
Nezaměstnanost. Bolesti zad, které jí bránily v práci. Timovy psychické epizody a zrušená turné, která domácnost připravila o příjem. Vysoké finské životní náklady.
Loni v dubnu Dominika otevřeně řekla
eXtra: „Jsme závislí na dávkách. Je to trapné.“ Domácnost čelila dluhům na nájemném a hrozilo vystěhování. V březnu Prima Ženy informovaly, že nejhorší dluhovou krizi zřejmě ustáli a k vystěhování nakonec nedošlo, finanční a zdravotní potíže ale trvaly dál. Důležité je, co v příběhu chybí: přímý důkaz, že miliony od otce Dominika „prohýřila“ luxusním životem. Prostě ji dostihla léta nestability v zemi, kde neměla zázemí ani pracovní uplatnění. Zdroj fotografie: Nextfoto Dědictví, které spory neumlčelo
Gottův plán měl logiku. Vyplatit starší dcery předem, zajistit hlavní pozůstalost pro Ivanu a nejmladší holky. Právně čistý nástroj. Jenže praxe se od teorie odchýlila. Dominika v roce 2022 veřejně prohlásila, že je z dědictví „špatná“ a řeší právníka. Později
tvrdila, že byla k podpisu dohody tlačena, otec jí prý řekl, že buď vezme nabízenou částku, nebo po jeho smrti nemusí dostat nic. Zpochybňovala i to, proč se v pozůstalostním řízení objevila Lucie. Vztah s Ivanou Gottovou popsala v roce 2023 slovy, že se „nezměnilo vůbec nic“, což v kontextu jejich historie znamená mrazivé ticho. Z právního pohledu platí: pokud šlo o řádné zřeknutí se dědického práva veřejnou listinou, je to závazné.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová