Metro, které mělo chránit komunistické vedení
Po druhé světové válce se československé vedení začalo intenzivně zabývat otázkou obrany Prahy. Studená válka a rostoucí napětí mezi Východem a Západem vyvolávaly obavy z dalšího válečného konfliktu. Ministerstvo vnitra proto v roce 1952 předložilo vládě návrh, který počítal s výstavbou podzemní dráhy. Ta měla nejen zlepšit dopravu ve městě, ale také poskytnout ochranu obyvatelstvu a vytvořit zabezpečené prostory pro nejvyšší státní představitele.
Projekt dostal na starost Vojenský projektový ústav. Z něho vzešla mimo jiné právě stavba na Klárově, označovaná jako K-111. Měla fungovat jako stanice plánovaného metra a současně jako chráněné pracoviště předsednictva vlády a Ústředního výboru KSČ. Její poloha nebyla náhodná. Vchod se nachází v bezprostřední blízkosti Strakovy akademie, tehdejšího sídla vlády.
Stavba začala v roce 1953 a pokračovala do roku 1957. Práce probíhaly v utajení a objekt se podařilo vybudovat přibližně 52 metrů pod povrchem. Vznikl rozlehlý klenutý prostor připomínající dnešní jednolodní stanice metra. Součástí byly také krátké úseky budoucích traťových tunelů, eskalátorové tunely, větrací šachty a přístupové chodby.
Proč do stanice nikdy nepřijely vlaky?
Původní plány na pražské metro se postupně měnily. Vedení státu nakonec zvolilo jinou koncepci podzemní dopravy a stavba na Klárově se do výsledné sítě nedostala. Když se v 60. letech začalo rozhodovat o podobě skutečného pražského metra, ukázalo se, že objekt nelze jednoduše zapojit do nové trasy. Leží příliš hluboko a jeho poloha neodpovídá vedení dnešní linky A. Místo něj vznikla nedaleká stanice Malostranská.
Ani původní ochranný účel se nepodařilo dokončit v zamýšleném rozsahu. Politické poměry se změnily a projekt chráněného pracoviště postupně ztrácel význam. Státní orgány dokonce zvažovaly, zda by se rozsáhlé podzemní prostory nedaly využít jako sklad ovoce a zeleniny nebo třeba jako kino. Nakonec sloužily ministerstvu obrany, které v nich uchovávalo zdravotnický materiál pro potřeby civilní obrany.
Tajemství odhalily až povodně
O existenci objektu K-111 neměla většina Pražanů dlouhá desetiletí ani tušení. Veřejnost se o něm začala dozvídat až v roce 2002, kdy hlavní město zasáhly ničivé povodně. Podzemní prostory tehdy zaplavila voda a při jejím odčerpávání se existence utajované stavby dostala na veřejnost.
Dnes objekt využívá Dopravní podnik hlavního města Prahy jako technické centrum ochranného systému metra. Nachází se zde důležité technologické vybavení, které má zajistit fungování vybraných systémů při mimořádných událostech. Veřejnosti zůstává nepřístupný.
Z někdejší tajné stanice tak nakonec nevzniklo ani nástupiště pro cestující, ani dokončený vládní kryt v původně plánované podobě. Přesto se pod Klárovem zachovala jedna z nejzajímavějších staveb spojených s počátky pražského metra.
Zdroje článku: dpp.cz, metro.cz, novinky.cz, ustrcr.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková