Když se v létě na zahradě objeví první opravdu zralé meruňky, u nás se tím skoro automaticky otevírá sezona kynutých knedlíků. Meruňkové blbouny si na talíři žádají strouhaný tvaroh, moučkový cukr a hlavně dost rozpuštěného másla. Žádná křehká cukrářská paráda, spíš poctivé domácí jídlo z věcí, které člověk většinou někde ve spíži a v lednici najde.
Blbouny mám ráda i proto, že si nehrají na úhledné malé . Jsou velké, syté, po dvou kusech má člověk regulérní oběd. Připomínají prázdniny, chalupu, kuchyň s pootevřeným oknem a mouku na stole. Nejvíc se mi na ně osvědčilo knedlíčky spíš kynuté těsto pevnější. Ne řídké, ne mazlavé. Meruňku pěkně obalí, ve vodě se nerozjede a po uvaření drží tvar.
Můj tip zní: Pokud jsou meruňky kyselejší, zkuste místo pecky dát dovnitř malou kuličku marcipánu. Není to nutné, ale když se knedlík rozkrojí, je to příjemné malé překvapení. Recept na poctivé blbouny s meruňkami
Doba přípravy: zhruba 1 hodina 20 minut Kynutí: asi 40 minut Doba vaření: přibližně 12 minut Počet porcí: 8 až 10 knedlíků Ingredience, které budeme potřebovat
Kvásek: 190 ml vlažného mléka 10 g čerstvého droždí 2 kávové lžičky krupicového cukru trocha hrubé mouky
Těsto: 300 g hrubé mouky 2 špetky soli 1 polévková lžíce rozpuštěného másla 1 žloutek vzešlý kvásek
Náplň a dokončení: 8 až 10 čerstvých meruněk 130 g másla měkký nebo tvrdý tvaroh podle chuti podle chuti moučkový cukr volitelně malé kuličky marcipánu volitelně špetka mleté skořice Postup přípravy staročeských blbounů s meruňkami
1. Začněte
kváskem. Do vlažného mléka rozdrobte droždí, přidejte cukr a trochu hrubé mouky. Promíchejte jen krátce, opravdu není potřeba nic složitého. Na teplém místě nechte stát asi 10 minut, až kvásek začne pracovat.
2. Do větší mísy prosejte
hrubou mouku, přidejte sůl, žloutek, rozpuštěné máslo a hotový kvásek. Vypracujte spíš tužší těsto. Má držet pohromadě, být pružné a nemělo by se na ruce lepit víc, než je u kynutého těsta běžné.
3. Mísu zakryjte čistou utěrkou a těsto nechte na teplém místě kynout asi
30 minut. Mělo by zřetelně zvětšit objem, ale nemusí z něj být obrovská peřina. U ovocných knedlíků se mi pevnější těsto dlouhodobě osvědčuje víc než příliš měkké. Mezitím si připravte meruňky
4. Omyjte je, osušte a opatrně vypeckujte tak, aby zůstaly pokud možno celé. Kdo chce, vloží místo pecky malou
kuličku marcipánu.
5. Vykynuté
těsto rozdělte na 8 až 10 podobně velkých kousků. Každý zploštěte v dlani, doprostřed položte meruňku a těsto kolem ní pevně uzavřete. Dejte si pozor na skuliny, tudy by při vaření vytekla šťáva.
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6. Připravené
knedlíky nechte ještě krátce dokynout. Většinou stačí doba, než se ve větším hrnci začne vařit osolená voda. Doma to tak dělám často, protože další dlouhé čekání už je v tu chvíli spíš zbytečné.
7. Knedlíky vkládejte do vroucí vody spojem dolů. Hrnec přiklopte pokličkou. Po asi
5 minutách je otočte a dál vařte už s pootevřenou pokličkou.
8. U větších blbounů vychází celková doba vaření přibližně na
12 minut. Záleží samozřejmě na velikosti meruněk i samotných knedlíků, ale u pořádných meruňkových kusů se mi tenhle čas opakovaně trefil.
9. Uvařené
knedlíky vyndejte děrovanou naběračkou a každý hned alespoň třikrát propíchněte špejlí. Pára musí ven, jinak se těsto může zbytečně srazit. Je to malý krok, ale na výsledku je znát.
10.
Máslo rozpusťte. Blbouny podávejte ještě teplé, posypané strouhaným tvarohem, moučkovým cukrem a přelité rozpuštěným máslem. Kdo chce, přidá špetku skořice. Zbytky uložte do lednice a druhý den je krátce prohřejte v páře nebo v mikrovlnce pod pokličkou. Foto: Cooky.cz, Blbouny podáváme teplé, lze přidat i trochu skořice. Ještě pár rad na závěr: blbouni s meruňkami Když se těsto lepí, nepřisypávejte hned další velké množství mouky. Často pomůže jen lehce poprášená pracovní plocha a rychlejší práce rukama. Meruňky vybírejte raději pevnější. Přezrálé pustí hodně šťávy a těsto se kolem nich hůř zavírá. Tvrdý tvaroh se na horké knedlíky dobře strouhá, měkký zase působí jemněji. U nás doma se to střídá podle toho, co zrovna zůstalo v lednici. Když zbude kousek těsta, nesnažím se do něj za každou cenu zabalit další ovoce. Udělám menší šišku, uvařím ji zvlášť a druhý den ji nakrájím, opeču na másle a posypu cukrem. Někdy po ní zmizí skoro stejně rychle jako po samotných knedlících.
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