Studio Ghibli znovu dokazuje, že i z docela obyčejného příběhu dokáže vytvořit nevšední filmový zážitek. Arrietty ze světa půjčovníčků (The Secret World of Arrietty) zasazuje slavnou dětskou knihu Pidilidi Mary Nortonové do prostředí současného tokijského předměstí a okouzlí vás poetickou atmosférou i citlivým vyprávěním o křehkosti života a loučení.
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O čem film je? Pod prkny starého domu na předměstí Tokia žijí půjčovníčci – miniaturní lidé vysocí jen několik centimetrů. Čtrnáctiletá Arrietty a její rodiče si z lidského světa tajně a po troškách půjčují drobnosti, které nikomu nebudou chybět. Mají jedno základní pravidlo: pokud je zahlédnou lidé, musí se okamžitě odstěhovat. Když ale do domu přijede nemocný Šó, který čeká na operaci srdce, nejenže si Arrietty všimne, ale navíc mezi nimi vzniká opatrné přátelství, které může ohrozit celou její rodinu.
Proč jsme film vybrali?
Film nabízí poetickou, klidnou atmosféru, okouzlující ručně kreslenou animaci a lehce hořkosladký příběh, který je pro tvorbu Hajaa Mijazakiho
typický. Pozornost si zaslouží nejen propracované detaily zarostlé zahrady, ale i citlivá práce se zvukem. Obyčejné tikání hodin, šustění trávy nebo dopad kapky vody ve světě malých půjčovníčků zní jako mohutné přírodní živly. Celou atmosféru pak dokonale podtrhuje podmanivá hudba francouzské harfenistky Cécile Corbel
, která dává příběhu až pohádkově křehký nádech. Výsledkem je podívaná, která vás okamžitě vtáhne do svého tichého, zpomaleného rytmu a potěší jak malé, tak velké diváky.
Zajímavost: Cécile Corbel
byla vůbec první nejaponskou skladatelkou, se kterou kdy studio Ghibli navázalo spolupráci. K zakázce se přitom dostala náhodou. Poslala do studia své album jako poděkování za inspiraci jejich tvorbou a producent Tošio Suzuki
byl její hudbou natolik nadšený, že ji okamžitě oslovil.
Kde sledovat:
Snímek odvysílala Česká televize na Déčku v sobotu 21. listopadu od 12:34. Nyní si ho můžete pustit ve zpětném zhlédnutí, nebo online na některé z VOD
platforem uvedených v detailu
filmu.
Zdroj: Kinobox