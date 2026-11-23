Češi se bojí mluvit anglicky. Kvůli jazyku se vzdávají i pracovních šancí
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Češi se bojí mluvit anglicky. Kvůli jazyku se vzdávají i pracovních šancíZdroj: Pixabay/libellule789
Článek byl publikován 23.11.2026 12:02
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →