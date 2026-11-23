Provizorium brzdilo rostoucí liberecký klub
Za 81 let své existence neměli liberečtí šermíři nikdy vlastní prostory a stěhovali se po pronájmech v různých sportovních halách. Po epidemii COVID-19 však klub zažil obrovský rozmach – výrazně se zvedla sportovní úroveň a několik mladých talentů z Liberce se probojovalo až do mládežnických reprezentací České republiky. Zároveň prudce narostl zájem dětí o tento sport a oddíl se rozrostl na více než 80 dětí a mladých sportovců.
Stávající podmínky ale dalšímu růstu nestačí. Oddíl má v pronájmech k dispozici jen 10 tréninkových hodin týdně a získat další komerční hodiny v Liberci je prakticky nemožné.
„Během společných tréninků více tréninkových skupin máme v hale i 40 dětí, což už převyšuje kapacitu. Nedostatek hodin pro trénink je hlavní limitou dalšího rozvoje našeho oddílu. S našimi nejlepšími šermíři jezdíme na tréninky do Prahy, což je časově i finančně náročné,“ popisuje situaci spolek Šerm Liberec, z. s.
Odkaz na sbírku najdete zde. Nový domov v Truhlářské ulici bude přístupný 24/7
Řešením je vlastní šermírna, kterou budou mít liberečtí sportovci k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Klubu se podařilo získat do dlouhodobého nájmu prostory od Libereckého kraje v areálu střední školy v Truhlářské ulici. Nový sál nabídne dostatek místa jak pro špičkové reprezentanty, tak pro děti, které se chtějí šermu věnovat rekreačně.
Prostory ale vyžadují nutnou rekonstrukci. Tu oddíl platí z vlastních našetřených peněz, které už na následné vybavení nestačí.
„Jsme malý sport, trenéry máme sice kvalifikované, leč neplacené, a zdroje se nám shánějí velice těžko,“ vysvětluje vedení oddílu Šerm Liberec, proč se obrátilo s prosbou o pomoc na veřejnost prostřednictvím portálu Donio.cz.
Na co konkrétně půjdou vybrané peníze?
Výtěžek ze sbírky poslouží k nákupu základního vybavení, bez kterého se moderní sportovní šerm neobejde:
• Pět sad elektrických aparátů a navijáků: Tyto přístroje signalizují zásahy a jsou pro plnohodnotný trénink naprosto nezbytné.
• Police a úložné skříňky: Dnes si musí všichni členové nosit těžký šermířský materiál na každý trénink z domova. Vlastní úložné prostory v Truhlářské ulici jim tréninky výrazně ulehčí.
Co když se vybere méně, nebo naopak více?
Oddíl má jasný plán pro oba případy. Pokud se nepodaří vybrat cílovou částku, pořídí z darů alespoň část vybavení a bude hledat další zdroje financování.
Pokud však dárci přispějí více, než je stanovený cíl, investuje Šerm Liberec peníze do dalšího rozvoje svých svěřenců. V plánu je nákup rotopedu, posilovacích a balančních pomůcek a také instalace velkého zrcadla na jednu ze stěn šermírny, které je klíčové pro nácvik správné techniky pohybu nohou.