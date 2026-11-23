Šanci dostal. Sparta odvolala hlavního trenéra Priskeho, odchází i Rosický
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Šanci dostal. Sparta odvolala hlavního trenéra Priskeho, odchází i RosickýZdroj: AC Sparta Praha
Článek byl publikován 23.11.2026 12:03
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