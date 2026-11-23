Nova a Markíza se svým novým projektem Hvězdy na ledě šlapou na plyn opravdu ve velkém. Pouhé dva týdny po oznámení nové soutěže už máme ohlášena jména několika soutěžících, mezi které se nyní přidal další velký trumf. V chystané show si totiž zabruslí také minulý vítěz StarDance, který si získal na tanečním parketu srdce všech diváků, herec Oskar Hes.
Oskar Hes
je jedním z nejobsazovanějších herců mladé generace, jenž na sebe výrazně upozornil např. v Králi Šumavy
, Dukle 61
, Pustině či oceňovaných Bratrech
. Letos jsme ho mohli vidět v dvojdílné minisérii Gerta Schnirch
a brzy se objeví v historické Anežce
. V roce 2024 ale zazářil zejména coby hvězda tanečního parketu ve 13. ročníku StarDance
, kde prokázal své neskutečné taneční nadání, zmiňovanému roku naprosto dominoval a zařadil se mezi nejtalentovanější hvězdy, které ve StarDance kdy tancovaly. Díky pořadu se začal těšit popularitě také u starších ročníků, čehož bude chtít konkurence zřejmě využít.
Oskar Hes se tak stává šestým potvrzeným účastníkem Hvězd na ledu, nového soutěžního formátu, v němž známé osobnosti nasadí brusle a po boku profesionálů budou na ledové ploše předvádět náročné choreografie. Ty následně ocení jak odborná porota, tak diváci svým hlasováním. Už nyní Oskar Hes začíná zjišťovat, že krasobruslení je výrazně odlišná disciplína než tanec. „Vlastně vůbec nevím, do čeho jdu, protože s krasobruslením mám minimální, skoro žádnou zkušenost. Myslím, že jsem byl za celý život na ledě tak dvakrát nebo třikrát. Teď se s tím postupně seznamuji. Je to pro mě úplně nové,“ říká ke své účasti Hes, který tvrdí, že na bruslích je na rozdíl od tance naprostý začátečník.
„Nejvíc se obávám samotného bruslení a toho, že budu jistotu hledat dlouho. Ve StarDance jsem si byl jistější, protože jsem byl na pohyb a taneční sport přece jen trochu zvyklý, i když na jiné žánry. Tanec mi byl přirozenější. Mám strach, že mi to nepůjde tak, jak bych chtěl, protože mám velká očekávání,“ dodává herec. Na ledové ploše, která vznikne v pražských Letňanech, ho doprovodí herec Filip Březina, herečka Klára Issová a bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová; Slovensko budou reprezentovat moderátor Krištof Králik a herečka Kristína Sisková.
Zdroj: TV Nova