Všechny služby pro obyvatele v jedné aplikaci? Přerov zjišťuje, jak na to

Rozcestník nebo superappka dokáže propojit všechny digitální služby a externí systémy, které města využívají. Lidé tak vyřídí své záležitosti na jednom místě, aniž by museli hledat každou službu zvlášť pod jinou odrážkou na webových stránkách nebo v jiné aplikaci.
“Aktualizovaná verze aplikace je více přizpůsobená potřebám každého města. Samospráva ji může vyladit do svých barev nebo mít vlastní ikonu či erb. Přináší rozšířenou nabídku služeb. Uživatele provede nejčastějšími situacemi a navede je na konkrétní služby. Přes aplikaci se lidé mohou objednat na úřad, sledovat vyřizování dokladů nebo přejít na portál poplatků. V aplikaci najdou i nabídky práce v okolí,“ popisuje zakladatel komunikační platformy Munipolis Ondřej Švrček.
Město Přerov využívá platformu od dubna roku 2019. Od té doby se do systému zaregistrovalo více než 9 tisíc uživatelů, letos v únoru aplikace prošla zásadní proměnou. “Vznikl moderní městský rozcestník, díky němuž mají občané i návštěvníci města všechny důležité informace a služby neustále po ruce. Nová verze je graficky sladěna s vizuální identitou města a má vlastní ikonu,” popisuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
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Největší novinkou je podle ní proměna aplikace v jednotnou vstupní bránu k městským službám. Obyvatelé se tak mohou například objednat na úřad, sledovat stav vyřízení dokladů, využít elektronickou úřední desku a e-podatelnu, uhradit místní poplatky, zaplatit parkovné, vyhledávat kulturní a sportovní akce, zakoupit vstupenky do Městského domu, získat informace o plaveckém areálu nebo sledovat vysílání Televize Přerov.
“Město také může obyvatelům zasílat důležité informace a upozornění přímo do jejich mobilních telefonů. Každý uživatel si navíc může nastavit, o jaké typy informací má zájem, třeba o krizová upozornění, dopravní omezení, kulturní akce nebo informace z radnice,” dodala mluvčí.
Nechybí ani funkce, jako jsou hlášení problémů a poruch ve městě, hlasování v participativním rozpočtu a důležitá krizová komunikace v případě mimořádných událostí, například při hrozbě povodní.
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“Hodnota aplikace spočívá především v propojení několika funkcí do jednoho nástroje, který zahrnuje informování, krizovou komunikaci, hlášení závad, participaci občanů, digitální služby úřadu a nabídky kulturních a volnočasových aktivit,” objasňuje mluvčí přerovské radnice Chalupová.
Za roční licenci Přerov platí 174 tisíc korun, další náklady jsou komunikační služby, které v roce 2024 dosáhly 130 tisíc a loni 57 tisíc korun. Nejde přitom o další agendu, která by zdvojovala již existující digitální služby. “Aplikace slouží jako rozcestník k již existujícím službám města. Samotné procesy se nezdvojují. Pokud se chce občan například objednat na úřad, může využít webové stránky města nebo aplikaci. V obou případech je přesměrován na stejný rezervační systém. Aplikace tak pouze usnadňuje přístup ke službám, které město již poskytuje, a nabízí je na jednom místě na mobilním telefonu,” vysvětluje princip Chalupová.
Veškerá rizika, jako je například ochrana dat a osobních údajů, město průběžně vyhodnocuje. Když celý systém Přerov zaváděl, neměl v podstatě na výběr. “V době zavádění systému nebylo na trhu mnoho řešení, která by nabízela kombinaci funkcí požadovaných městem Přerov. Ochrana osobních údajů je zajištěna smlouvou o zpracování osobních údajů a město průběžně vyhodnocuje přínosy i rizika využívaných digitálních nástrojů,” ubezpečuje mluvčí přerovské radnice.
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V současné době aplikaci aktivně využívá přibližně 2400 uživatelů a jejich počet dlouhodobě roste, právě koncentrace různých služeb do jediné aplikace patří mezi nejčastěji oceňované výhody. “Jen během letošního roku přibylo přibližně 650 nových registrací. Nová podoba aplikace funguje teprve od února 2026, proto je zatím předčasné hodnotit všechny její přínosy. V posledních měsících byly doplněny například možnosti rezervace sportovišť. Město však plánuje aplikaci i nadále využívat jako důležitý komunikační kanál,” uvedla Chalupová.
Primátor Přerova Petr Vrána (ANO) vyzdvihl další aspekt. “Nesmíme zapomenout na hlášení podnětů, které občané využívají a mohou nás upozornit například na rozbité lavičky, nefunkční lampy či autovrak. Snažíme se tak optimalizovat péči o městský mobiliář,” vysvětluje Vrána.