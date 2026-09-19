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Všechny služby pro obyvatele v jedné aplikaci? Přerov zjišťuje, jak na to

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Komunikace měst s obyvateli se zásadně proměnila. Tištěné zpravodaje už zdaleka nestačí a samosprávy zkoušejí nové cesty. Kromě vlastních webových služeb, zasílání e-mailů a SMS nebo sociálních sítí města využívají také nejrůznější aplikace. Přerov nyní testuje její novou generaci.
Všechny služby pro obyvatele v jedné aplikaci? Přerov zjišťuje, jak na to

Všechny služby pro obyvatele v jedné aplikaci? Přerov zjišťuje, jak na to

Zdroj: Město Přerov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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