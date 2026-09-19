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Bezdomovec z Přerova měl dvakrát na mále. Usnul a skončil v popelářském voze

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Stejného bezdomovce z Přerova dvakrát po sobě tento týden málem odvezl popelářský vůz. Muž vlezl do kontejneru na odpadky, kde se ukrýval před deštěm. Naštěstí si toho vždy všiml řidič vozu.
Bezdomovec z Přerova měl dvakrát na mále. Usnul a skončil v popelářském voze

Bezdomovec z Přerova měl dvakrát na mále. Usnul a skončil v popelářském voze

Zdroj: TS Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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