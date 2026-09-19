Bezdomovec z Přerova měl dvakrát na mále. Usnul a skončil v popelářském vozePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bezdomovec z Přerova měl dvakrát na mále. Usnul a skončil v popelářském voze
Dva lidi dnes ráno hasiči zachránili z hořícího domu ve Štarnově na Olomoucku. Jeden člověk byl na balkoně...
V téměř dvacítce obcí na Šternbersku v Olomouckém kraji lidé platí za pitnou vodu jednu z nejnižších cen na...
Policie vyšetřuje výtržnictví na toaletách v jednom z obchodních center v Olomouci a v této souvislosti...
Dva roky po ničivých povodních pokračují práce na obnově a zajištění vodních toků, bagry vjely do koryta...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →