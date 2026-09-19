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Výtržnictví na toaletách v obchodním centru v Olomouci. Policie hledá svědky

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Policie vyšetřuje výtržnictví na toaletách v jednom z obchodních center v Olomouci a v této souvislosti pátrá po několika svědcích, kteří by mohli pomoci s vyšetřováním. Zachytily je kamery, volat mohou na linku 158.
Výtržnictví na toaletách v obchodním centru v Olomouci. Policie hledá svědky

Výtržnictví na toaletách v obchodním centru v Olomouci. Policie hledá svědky

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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