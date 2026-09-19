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Z hořícího domu ve Štarnově hasiči nad ránem zachránili dvě osoby

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Dva lidi dnes ráno hasiči zachránili z hořícího domu ve Štarnově na Olomoucku. Jeden člověk byl na balkoně a druhý v silně zakouřené budově, oba skončili v péči lékařů. Škoda je půl milionu korun.
Z hořícího domu ve Štarnově hasiči nad ránem zachránili dvě osoby

Z hořícího domu ve Štarnově hasiči nad ránem zachránili dvě osoby

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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