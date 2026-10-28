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Labuť velká: romantika na hladině, svaly pod peřím a sousedská politika, do které raději nestrkejte ruku

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Labuť velká má jeden z nejlepších marketingových týmů v celé přírodě. Bílé peří, dlouhý krk, klidné klouzání po vodě, páry vypadající jako reklama na věrnost a mláďata, která se občas vozí rodičům na zádech. Člověk si řekne: čistá elegance. Jenže pak přijde hnízdní sezóna a tentýž pták vám velmi rychle vysvětlí, že jezírko je jeho, rákosí je jeho, děti jsou jeho a vy jste právě překročili hranici bez povolení.
Labuť velká: romantika na hladině, svaly pod peřím a sousedská politika, do které raději nestrkejte ruku

Labuť velká: romantika na hladině, svaly pod peřím a sousedská politika, do které raději nestrkejte ruku

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 28.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

Web přináší články o domácích mazlíčcích, volně žijících zvířatech i fascinujících tvorech z celého světa. Čtenáři zde najdou praktické rady pro péči o psy, kočky a další mazlíčky, zajímavosti z říše zvířat, příběhy, které zahřejí u srdce, i kuriozity, nad nimiž zůstává rozum stát. Obsah je...

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