Labuť velká: romantika na hladině, svaly pod peřím a sousedská politika, do které raději nestrkejte ruku

Pan Mňau schvaluje hlavně kombinaci důstojnosti a jasně vymezeného osobního prostoru. Bobík by si chtěl zaplavat mezi labutěmi. Redakce mu tuto část výletu preventivně škrtá. A paní Žofie připomíná, že dnes mluvíme hlavně o labuti velké, Cygnus olor – té známé evropské bílé labuti s oranžovým zobákem a černým hrbolem u jeho kořene.
„Němá“ labuť, která rozhodně umí vyjádřit nesouhlas
Anglické jméno labutě velké zní mute swan, tedy němá labuť. Jenže ticho je tady trochu reklamní nadsázka. Labuť není hlasově tak výrazná jako některé jiné druhy labutí, ale rozhodně není němá. Umí syčet, vrčet a vydávat další zvuky, zejména když má pocit, že se někdo příliš přiblížil.
A pak jsou tu křídla. Když labuť letí, jejich pravidelné údery vytvářejí nápadný hluboký svištivý zvuk, který je slyšet ještě předtím, než ptáka pořádně zahlédnete. Na hladině tedy elegance. Ve vzduchu přichází něco, co připomíná biologický rotor.
Celkem to odpovídá celé osobnosti labutě. Nemusí mnoho křičet, protože disponuje jinými prostředky, jak okolí informovat, že přítomnost zaznamenala.
Startuje jako dopravní letadlo
Na vodě labuť vypadá, že se pohybuje bez nejmenší námahy. Jenže zkuste dostat několik kilogramů velkého ptáka z hladiny do vzduchu. Potřebuje rozjezd.
Labuť začne rychle běžet po hladině, nohama se odráží od vody a současně intenzivně mává křídly. Několik metrů tak působí jako letadlo, které si právě uvědomilo, že ranvej je mokrá. Teprve potom získá dost rychlosti a vztlaku a odlepí se.
Přistání zase občas připomíná kontrolované vodní lyžování. Nohy jdou dopředu, tělo dozadu a hladina dostane jasnou informaci, že přilétá něco velkého.
Bobík označuje tento způsob dopravy za velmi sympatický, protože také potřebuje delší rozběh, když má vyskočit na gauč. Pan Mňau odmítá fyzikální srovnání komentovat.
Krk není jenom pro romantické fotografie
Dlouhý krk labutě vypadá nádherně, ale je především praktický. Labuť se živí hlavně vodními rostlinami, které získává ze dna mělkých vod. Často proto vidíme její tělo trčet šikmo nad hladinu, ocas vzhůru a hlavu hluboko pod vodou.
Dlouhý krk jí dovoluje dosáhnout mnohem hlouběji, aniž by se musela skutečně potápět. K jídelníčku může přidat i trávu na březích a příležitostně drobné vodní živočichy, ale základ tvoří rostlinná potrava.
Takže majestátní esovitý krk, symbol elegance, má z provozního hlediska velmi prostý účel: dosáhnout na oběd, který leží o kus níž. Bobík tomuto evolučnímu argumentu rozumí až podezřele dobře.
Láska na celý život? Často ano. Ale příroda nečetla svatební katalog
Labutě se staly symbolem partnerské věrnosti a tentokrát si to člověk úplně nevymyslel. Labutě často vytvářejí dlouhodobé párové vazby a pár může společně fungovat mnoho let. Spolu brání teritorium, staví hnízdo a stará se o mláďata.
Jenže z romantického obrázku „jednou a navždy“ není dobré dělat biologický zákon. Pokud partner zahyne nebo se pár opakovaně nerozmnožuje úspěšně, může vzniknout nový pár. Ani věrnost v přírodě tedy není právnický dokument s doživotní doložkou.
A slavné srdce vytvořené dvěma prohnutými krky? Ano, při párových projevech mohou jejich krky opravdu vytvořit tvar, který lidské oko čte jako srdce. Je to krásné. Ale labutě to nedělají pro svatební fotografy. Pan Mňau je touto informací viditelně potěšen.
Hnízdo není veřejný park
Jakmile přijde období hnízdění, romantická atmosféra se mění v otázku územní bezpečnosti. Pár si vybere místo poblíž vody a staví velké hnízdo z rostlinného materiálu. Samice obvykle sedí na vejcích, zatímco samec hlídá okolí. A hlídá ho opravdu.
Labuť velká může být během rozmnožování velmi teritoriální. Vetřelce zastrašuje nataženým krkem, syčením, roztaženými křídly a aktivním pronásledováním. Konflikty mezi samci mohou být tvrdé a ostatní vodní ptáci někdy dostanou velmi jasnou výpověď z prostoru.
Člověk pak udělá klasickou chybu: „Ale ona je tak krásná, já se jen podívám na mláďátka.“ Labuť: Ne. A tentokrát je dobré její stanovisko respektovat.
Zlomí člověku křídlem ruku? Tady trochu ubereme legendu
Kolem labutí se traduje legenda, že vám jediným úderem křídla dokážou zlomit ruku. Je to působivá historka a skvěle se vypráví u rybníka, ale není potřeba z labutě dělat opeřeného zápasníka.
Je to velký a silný pták a jeho obranný útok může být velmi nepříjemný. Dokáže člověka zastrašit, udeřit, klovnout nebo ho pronásledovat a situace může být nebezpečná zejména ve vodě, kde člověk snadno ztratí rovnováhu. Automatické lámání kostí jedním mávnutím však patří spíš do folkloru než do spolehlivé charakteristiky druhu. Labuť nepotřebuje superhrdinské schopnosti. Má dostatečně přesvědčivý základní balíček.
Labuťata nejsou bílá a občas mají rodiče jako trajekt
Čerstvě vylíhlá mláďata, labuťata, jsou šedavá nebo světle zbarvená a do ikonické bílé dospělé podoby postupně dorůstají. Rodiče je intenzivně hlídají a rodina se může po vodě pohybovat pohromadě.
A pak přichází jeden z těch výjevů, kvůli kterým má příroda skoro nespravedlivou výhodu nad internetovým obsahem: malá labuťata se mohou vozit rodičům na zádech.
Má to smysl. Mláďata si odpočinou, zahřejí se a jsou lépe chráněná. Výsledek ale zároveň vypadá tak absurdně roztomile, že i pan Mňau musel uznat, že „to není úplně nedůstojné“. To je od pana Mňaua velmi vysoké hodnocení.
Bílé peří nevzniká samo od sebe
Labuť tráví značnou část času péčí o peří. Vodní pták potřebuje udržovat jeho strukturu v dobrém stavu, protože právě peří je zásadní pro tepelnou izolaci i fungování na vodě. Pomocí zobáku ho čistí a upravuje a roztírá po něm sekret z kostrční žlázy. Představa, že labuť prostě vstane krásná a elegantní bez jakéhokoli úsilí, je tedy další lidská iluze.
Za vzhledem je údržba. Pan Mňau to považuje za jediný civilizovaný způsob existence. Bobík připomíná, že také pravidelně pečuje o srst. Redakce upřesňuje, že válení na koberci není groomingový protokol.
A pak přijde člověk s rohlíkem
Labuť je jedno ze zvířat, u kterých má veřejnost silnou potřebu přikrmovat. Hází jí pečivo, protože labuť připlave a vezme si ho, což v lidské hlavě automaticky znamená, že se právě stal dobrý skutek. Jenže skutečnost, že zvíře něco sežere, neznamená, že je to ideální potrava.
Velké množství pečiva má nízkou nutriční hodnotu a při masovém krmení může navíc znečišťovat vodu, lákat potkany a koncentrovat velké množství ptáků na jednom místě. Pokud už člověk vodní ptáky přikrmuje, mnohem větší smysl dávají vhodnější potraviny a rozumné množství.
Labuť tedy nepotřebuje půlku včerejšího rohlíku jen proto, že stojíte u rybníka a máte pocit povinnosti. Pan Mňau podotýká, že odmítnutí starého pečiva je známkou zdravého sebevědomí.
Není to jen ozdoba evropského rybníka
Labuť velká má přirozený areál především v Evropě a části Asie, ale člověk ji vysadil také jinde. V některých oblastech mimo původní areál se proto stala nepůvodním nebo invazním druhem a může konkurovat domácím vodním ptákům.
To je zajímavá druhá strana krásného obrazu. Totéž zvíře může být v jedné evropské krajině tradiční součástí ekosystému a jinde představovat ekologický problém. Příroda totiž nezná kategorii „krásné zvíře, tedy automaticky prospěšné všude“. To jsme si zase vymysleli my.
Redakční verdikt
Labuť velká není porcelánová soška na hladině. Je to velký vodní pták s překvapivě praktickým designem, silnými rodinnými vazbami, výrazným teritoriálním chováním a sebevědomím, které rozhodně nekončí tam, kde začíná lidský chodník.
Umí klouzat po vodě tak elegantně, že vypadá, jako by se vůbec nehýbala. Pak se rozhodne vzlétnout a promění hladinu v ranvej. Vytváří dlouhodobé páry, vozí mláďata na zádech a zároveň dokáže vetřelci velmi přesvědčivě vysvětlit, že rodinná idyla není veřejně přístupná atrakce.
Pan Mňau oceňuje eleganci, odstup a přísně chráněné teritorium. Bobík se stále snaží prosadit společnou koupel a byl přehlasován. Paní Žofie upozorňuje, že za romantickou symbolikou se pořád skrývá dokonale normální, praktický a někdy zatraceně rázný pták.
A redakce uzavírá: labuť nevypadá vznešeně proto, že by byla něžná. Vypadá vznešeně proto, že i při vyhánění souseda z rybníka dokáže působit, jako by právě přijela na státní návštěvu.
Redakční tečka: Při přípravě tohoto profilu nebyl Bobík vpuštěn mezi hnízdící labutě, přestože tvrdil, že „umí působit neškodně“. Pan Mňau jeho žádost zamítl s poznámkou, že zvíře, které se rozběhne přes půl rybníka s roztaženými křídly, pravděpodobně nechce navazovat nové přátelství. Bobík tedy zůstává na břehu. A překvapivě stále celý.
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Zdroje: RSPB – Mute Swan [1], RSPB – UK swan species: identification, behaviour and breeding [2], BirdLife International – Mute Swan, Cygnus olor [3], img ai generated