Kinobox Daily: Z divadelního hitu oscarovým filmem. Připomeňte si Šílenství krále Jiřího

Král se zbláznil a jeho okolí už přemýšlí, kdo po něm usedne na trůn. Nigel Hawthorne, Helen Mirren, Ian Holm a Rupert Everett září v adaptaci divadelní hry Alana Bennetta Šílenství krále Jiřího (The Madness of King George), kterou natočil Nicholas Hytner, režisér původní inscenace. Historické drama s typicky břitkým britským humorem můžete sledovat už teď ve zpětném zhlédnutí.
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Píše se rok 1788 a britský král Jiří III. (Nigel Hawthorne
) se začíná chovat čím dál podivněji. Trpí záchvaty vzteku, ztrátami paměti a jeho stav ohrožuje nejen chod dvora, ale i stabilitu celé monarchie. Zatímco královna Šarlota (Helen Mirren
) se snaží manžela chránit, jejich syn, princ z Walesu (Rupert Everett
), vyhlíží příležitost převzít místo na trůně. Na pomoc je proto povolán doktor Willis (Ian Holm
), který se krále pokusí dostat zpět pod kontrolu. Jeho neobvyklé metody ale naráží na odpor panovníka i dvorských zvyklostí.
Proč jsme film vybrali?
Zdařilá adaptace divadelní hry Alana Bennetta
ukazuje britskou monarchii bez zbytečného pozlátka a balancuje mezi historickým dramatem a suchým britským humorem. Snímek dokáže pobavit nečekaně absurdními dvorskými zvyklostmi, aniž by zastínil vážnější otázku – co se stane, když člověk, na němž stojí celá země, přestane být schopen vládnout? Nigel Hawthorne
v hlavní roli skvěle střídá královskou důstojnost, bezmoc i nečekané výbuchy a Helen Mirren
mu zdatně sekunduje jako zoufalá královna Šarlota. Oba si za svůj výkon vysloužili nominaci na Oscara a sošku si nakonec odnesli Carolyn Scott
a Ken Adam
za nejlepší uměleckou režii.
Zajímavost: Kdybyste přemýšleli nad tím, proč se film nejmenuje stejně jako původní divadelní hra, vysvětlení je nasnadě. Americká produkce se totiž obávala, že kdyby film pojmenovali Šílenství Jiřího III., diváci neznalí historie by na něj do kina nechodili, protože by si mysleli, že jde o třetí díl ságy o šíleném Jiřím – a oni samozřejmě neviděli ani jedničku, ani dvojku.
Kde sledovat:
V neděli 25. října od 21:50 na ČT2,
ve zpětném zhlédnutí, nebo online na některé z VOD
platforem uvedených v detailu
filmu.
Zdroj: Kinobox