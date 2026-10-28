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Kinobox Daily: Z divadelního hitu oscarovým filmem. Připomeňte si Šílenství krále Jiřího

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Král se zbláznil a jeho okolí už přemýšlí, kdo po něm usedne na trůn. Nigel Hawthorne, Helen Mirren, Ian Holm a Rupert Everett září v adaptaci divadelní hry Alana Bennetta Šílenství krále Jiřího (The Madness of King George), kterou natočil Nicholas Hytner, režisér původní inscenace. Historické drama s typicky břitkým britským humorem můžete sledovat už teď ve zpětném zhlédnutí.
Kinobox Daily: Z divadelního hitu oscarovým filmem. Připomeňte si Šílenství krále Jiřího

Kinobox Daily: Z divadelního hitu oscarovým filmem. Připomeňte si Šílenství krále Jiřího

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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