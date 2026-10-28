Kuřecí katův šleh s bramboráčky: Pikantní klasika, která se hodí k rychlému obědu i večeři

Některá jídla se doma nevaří kvůli parádičce na talíři. Prostě na ně dostanete chuť a víte přesně, proč vytahujete pánev. Kuřecí katův šleh s bramboráčky mám přesně v téhle přihrádce. Maso si dávám do marinády už den předem, nejčastěji do směsi se sojovou omáčkou, kečupem, česnekem a trochou škrobu. Druhý den už je to rychlejší práce: rozpálená pánev, chvilka dušení a vedle toho usmažené bramboráčky, žádné polotovary ani zkratky. Je to jídlo syté, česnekové, trochu paprikové a s řízem, bez kterého by kaťák nebyl kaťákem.
Na
katově šlehu je sympatické, že si nehraje na recept odvážený na desetiny gramu. Dá se s ním trochu hýbat podle zásob v lednici i podle toho, kdo bude jíst. Někdo snese víc feferonky, někdo radši přidá papriku nebo . Tady se držím varianty z kyselou okurku kuřecích vykostěných stehen. Oproti prsům mají víc šťávy a v téhle pikantní směsi tolik netrpí. A co k tomu? Bramboráčky. Rýže neurazí, hranolky taky svoje udělají, ale k téhle pánvi mi bramboráčky sedí nejlíp.
Můj tip: Když už dopředu víte, že budete vařit až večer po práci, naložte maso klidně ráno. Marináda má čas se do něj dostat, směs pak na pánvi rychleji chytí barvu a chuť bývá plnější. Proč se katův šleh v českých kuchyních pořád drží
Katův šleh si řada lidí pamatuje z
hospodských lístků a z domácího vaření devadesátých let. V jádru je to ale úplně jednoduché jídlo: maso nakrájené na nudličky, cibule, něco pálivého a rychlá pánev, která nasytí. Podle kraje, rodiny i zvyku se do něj dává vepřová kýta, kuřecí prsa nebo právě stehenní maso. Často se přidává paprika, nakládané okurky, feferonky nebo rajčatový protlak. Recept na hospodský kuřecí katův šleh s bramboráčky
Počet porcí: 4 Ingredience pro přípravu
Masová směs: 2-3 ks vykostěných kuřecích stehen 2 ks cibule 1 ks červené papriky 2-3 řapíky celeru 1 hrst žampionů 1 ks ostré feferonky 3 stroužky česneku 2-3 lžíce sojové omáčky 5 lžic kečupu 1 lžíce oleje 1 lžíce bramborového škrobu 200 ml vývaru 2-3 ks rajčat sůl podle chuti worcester podle chuti
Bramboráčky: 800 g brambor 2 ks stroužků česneku 1 ks vejce 3 lžíce hladké mouky 1 lžička majoránky sůl podle chuti pepř podle chuti olej na smažení Postup přípravy poctivého kaťáku z kuřecího masa
1.
Kuřecí stehna nakrájejte na tenké nudličky. Stejně si připravte také cibuli, červenou papriku, celerové řapíky a žampiony. Nemusí to být pravítkem, ale když jsou kousky podobně velké, opékají se líp a směs pak nepůsobí jako náhodně naházená do pánve.
2. Do větší mísy dejte maso i všechnu nakrájenou zeleninu. Osolte, přidejte nadrobno nasekanou
feferonku, prolisovaný česnek, sojovou omáčku, kečup, olej a škrob. Promíchejte důkladně, klidně rukou v rukavici. Marináda se má dostat na každý kousek, jinak to druhý den poznáte.
3. Mísu zakryjte a dejte do lednice aspoň na několik hodin, ideálně do druhého dne. Tady se čekání opravdu vrací. Maso změkne a chuť už nebude působit tak, že česnek, kečup a omáčka stojí každý zvlášť.
Druhý den se pusťte do bramboráčků
4. Brambory oloupejte a nastrouhejte nahrubo. Přidejte prolisovaný
česnek, vejce, mouku, majoránku, sůl a pepř. Těsto promíchejte. Podle brambor může chtít trochu mouky navíc, jindy je lepší nechat ho volnější.
Utopenci potřebují hlavně čas. Po několika dnech v lednici se chutě spojí přesně tak, jak mají
5. Na pánvi rozehřejte vrstvu oleje a z bramborákového těsta smažte menší placky z obou stran dozlatova. Hotové bramboráčky odkládejte na papírovou utěrku, ať se zbaví přebytečného tuku.
6. Ve větší hlubší pánvi nebo v kastrolu rozehřejte trochu oleje. Naloženou
kuřecí směs dejte na horký základ a za častého míchání restujte asi 10 minut. Maso se zatáhne, zelenina pustí šťávu a v kuchyni to začne vonět tak, že se obvykle někdo přijde zeptat, jestli už se bude jíst.
7. Pak směs podlijte
200 ml vývaru a nechte ji ještě asi 10 minut dusit. Šťáva se trochu zkrátí a škrob ji přirozeně zahustí. Výsledkem nemá být hutná lepivá hmota, spíš výrazná omáčka, která se drží na mase.
8. Na úplný závěr přidejte
rajčata nakrájená na měsíčky. Stačí jim krátké prohřátí. Když je necháte vařit dlouho, rozpadnou se a ve směsi už o nich skoro nebudete vědět.
9. Směs nakonec dolaďte trochou
kečupu a několika kapkami worcesteru. Ochutnejte, případně dosolte. Kaťák má být výrazný, lehce pálivý a šťavnatý. Když je mdlý, je to škoda práce.
10. Podávejte hned, ideálně s čerstvě usmaženými
bramboráčky. Pokud směs zbyde, v lednici vydrží do druhého dne. Bramboráčky jsou nejlepší čerstvé; druhý den jim pomůže krátké ohřátí nasucho v troubě nebo na pánvi. Foto: Cooky.cz, Podávejte ihned čerstvé s usmaženými bramboráčkami. Rady na závěr ke kuřecímu katovu šlehu Pokud nechcete příliš ostrou verzi, použijte jen část feferonky a pálivost dolaďte až při závěrečném dochucení. Kuřecí stehna se do téhle směsi hodí víc než prsa, protože zůstávají šťavnatější. Když se omáčka zdá řídká, nechte ji pár minut probublat bez pokličky. Škrob ji postupně stáhne. Bramboráčky smažte raději menší. Lépe se obracejí a pod masovou směsí vypadají na talíři upraveněji. Když chci chuť směsi trochu prohloubit, dávám na pánev lžíci rajčatového protlaku už během restování. Krátce se opeče a omáčka pak nestojí jen na sladkosti kečupu, ale má pevnější základ.
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