Zverev odvrátil čtyři mečboly a přežil tenisové drama. Teď ho jediné vítězství dělí od světové jedničkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zverev odvrátil čtyři mečboly a přežil tenisové drama. Teď ho jediné vítězství dělí od světové jedničky
Článek byl publikován 28.10.2026 10:30
Connor Hellebuyck ještě před několika týdny odmítl nastoupit do přípravy Winnipegu. Jets ho suspendovali,...
Jedenáct utkání NHL nabídlo v noci na středu pořádnou dávku dramat. Filip Hronek v prodloužení rozhodl...
Bývalý basketbalista NBA Malik Beasley se podle svého advokáta chystá změnit dosavadní postoj k federálním...
Arsenal skončil v osmifinále anglického Ligového poháru způsobem, který si jeho fanoušci budou dlouho...
Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...Všechny články tohoto autora →
- Vancouver prohrával 2:5, pak přišel neuvěřitelný obrat. Filip Hronek rozhodl jedenáct sekund před koncem prodloužení
- Ukrajinský teenager v brance Slavie předvedl zákrok, který rozhodl celý zápas. Zbrojovku smetla 4:0 a jde dál
- Škriniar zažil na hřišti hromadnou bitku. Po tureckém derby musela zasahovat policie a padaly červené karty
- Augusta slíbil změny po prohře s Libercem, ale efekt byl nulový. Sparta padla na Kladně 1:5 a psychika týmu je v troskách