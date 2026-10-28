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Zverev odvrátil čtyři mečboly a přežil tenisové drama. Teď ho jediné vítězství dělí od světové jedničky

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Alexander Zverev ve Vídni čtyřikrát čelil vyřazení hned v prvním kole, přesto nakonec porazil Martína Landaluceho 7:5, 3:6 a 7:6. Rozhodující tie-break skončil 13:11 a trval přes dvacet minut. Německý tenista tak udržel při životě mimořádnou příležitost: pokud postoupí ještě do čtvrtfinále, vystoupá 2. listopadu poprvé v kariéře na první místo světového žebříčku ATP.
Zverev odvrátil čtyři mečboly a přežil tenisové drama. Teď ho jediné vítězství dělí od světové jedničky

Zverev odvrátil čtyři mečboly a přežil tenisové drama. Teď ho jediné vítězství dělí od světové jedničky

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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