Senioři mohou získat až 400 tisíc korun na opravy domu. Peníze dostanou předem, nemusí čekat na proplacení

Dotace z programu Nová zelená úsporám Light nabízejí starobním důchodcům až 400 tisíc korun na zateplení a úspornější vytápění. Státní fond životního prostředí peníze vyplácí předem jako zálohu na plánované stavební práce. Příjem žádostí za aktuálních podmínek běží od konce června.
Žadatelé získají peníze ještě před začátkem oprav
Lidé ve starších domech se často potýkají s vysokými účty za energie kvůli starým oknům a chybějícímu zateplení. Řada z nich nemá uspořené statisíce korun na nákladnou rekonstrukci. Právě na tyto majitele pamatuje podprogram Nová zelená úsporám Light, který posílá prostředky předem přímo na účet.
Zálohová výplata pomáhá zejména zranitelným domácnostem v tom, že nemusí hradit veškeré náklady dodavatelům ze svého a následně čekat na proplacení. Úpravy mají podle ministerstva životního prostředí snížit energetickou náročnost bydlení. Úřad začal žádosti za těchto podmínek přijímat letos od 25. června.
Běžné rodiny v novém nastavení programu využijí spíše režim zvýhodněných bezúročných úvěrů. Stát nadále poskytuje přímé dotace primárně starobním a invalidním důchodcům, případně lidem s nejnižšími příjmy.
Podpora se skládá ze dvou různých částí
Žadatelé mohou získat celkem až 400 tisíc korun. Největší díl tvoří částka až 250 tisíc korun, která je určena na zateplení fasády, střechy, podlahy nebo na výměnu oken a vchodových dveří.
„V podpoře zranitelných domácností navazujeme na dobré zkušenosti z minulých období,“ uvedl k parametrům programu ministr životního prostředí Igor Červený.
Dalších maximálně 150 tisíc korun mohou lidé využít na výměnu starého zdroje tepla, pořízení solárního ohřevu vody nebo instalaci malé fotovoltaické elektrárny. Vzniklé náklady lze nad rámec dotace pokrýt ještě bezúročným úvěrem od spolupracujících bank a stavebních spořitelen.
Sazby za zateplení a výměnu oken
Přesná výše přiznané částky se odvíjí od rozsahu prací a rozměru plochy. Státní fond životního prostředí stanovil přesné limity za každý metr čtvereční upravené konstrukce.
|Typ stavební úpravy
|Výše podpory
|Výměna oken a vchodových dveří
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8 000 Kč za metr čtvereční
|Zateplení vnějších stěn a podlahy
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2 000 Kč za metr čtvereční
|Konstrukce k zemině
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2 000 Kč za metr čtvereční
|Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou
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Ke stanovení potřebných úprav u menších oprav slouží takzvaný renovační pas, což je jednoduchý plán doporučených kroků. U větších zásahů se pracuje s průkazem energetické náročnosti budovy.
Nárok mají starobní i invalidní důchodci
O příspěvek může požádat majitel rodinného domu, který objekt využívá k trvalému bydlení a vlastní maximálně dvě takové nemovitosti. Podpora se nevztahuje na rekreační objekty.
Nárok mají primárně domácnosti složené ze starobních důchodců, příjemci dávek státní sociální pomoci a lidé s velmi nízkými příjmy. Využít ji mohou i rodiny, se kterými v domě žije alespoň jedna osoba pobírající invalidní důchod třetího stupně.
U příjemců důchodu úředníci zkoumají, zda jejich příjem nepřekročil pátý příjmový decil. Základní podmínkou pro zisk zateplovací dotace je zároveň život v nezatepleném domě s energetickou třídou E až G.
Úpravy lze provádět s firmou i svépomocí
Zájemci vyplňují žádosti výhradně prostřednictvím informačního systému Státního fondu životního prostředí. K přihlášení úřad vyžaduje elektronickou identitu, jako je například bankovní identita.
Senioři a domácnosti s nižšími příjmy mají k dispozici bezplatné poradenství ze strany odborníků z místních akčních skupin a středisek EKIS. Ti pomohou s přípravou žádosti, výběrem řešení i s kontrolou smluv. Po schválení žádosti a doručení peněz na účet běží stanovená lhůta na dokončení a doložení prací.
Při zateplování domu má majitel povinnost zajistit po celou dobu realizace odborný technický dozor nezávislou osobou. Dozor kontroluje kvalitu prováděných prací a pořizuje potřebnou fotodokumentaci pro úřady.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (novazelenausporam).