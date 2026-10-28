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Senioři mohou získat až 400 tisíc korun na opravy domu. Peníze dostanou předem, nemusí čekat na proplacení

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Starobní důchodci mohou od konce června žádat o dotaci až 400 tisíc korun na zateplení domu a nová okna. Státní fond peníze vyplácí jako zálohu předem.
Stát přispívá seniorům na zateplení domu až 400 tisíc korun.

Stát přispívá seniorům na zateplení domu až 400 tisíc korun.

Zdroj: FOTO:Christian Bickel, CC BY-SA 2.0 DE, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 10:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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