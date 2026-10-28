Ukrajinský teenager v brance Slavie předvedl zákrok, který rozhodl celý zápas. Zbrojovku smetla 4:0 a jde dál

Bienvenue Kanakimana měl před sebou jen brankáře. Bylo úterý 27. října 2026, dvacátá minuta osmifinále MOL Cupu ve Fortuna Areně, stav 0:0 a na tribunách 12 468 diváků. Útočník Zbrojovky utekl slávistické obraně a běžel na branku úplně sám. Nazar Domčak vyběhl daleko z brankoviště, zmenšil úhel, roztáhl se a střelu zlikvidoval pravou rukou. O osm minut později Slavia vedla a do přestávky už měla náskok dvou gólů. Konečné 4:0 vypadá jako pohodlná pohárová povinnost. Domácí ji ale mohli zvládnout jen proto, že jejich náhradní brankář nejdřív zabránil nepříjemné komplikaci.
Moment, který výsledek zakryje
Při jednoznačném skóre se na takové zákroky rychle zapomíná. Podle nás by to v tomto případě byla chyba. Slavia šla do utkání se sérií čtyř soutěžních zápasů bez výhry. Kdyby Brno ve 20. minutě vedlo, domácí by proti hluboko bránícímu soupeři museli dohánět ztrátu a nervozita z posledních týdnů by se vrátila naplno.
Domčak tomu zabránil a zápas se pak rychle obrátil. Ve 28. minutě otevřel skóre Mubarak Suleiman. Za stavu 1:0 se radoval i Danijel Šturm, jenže jeho gól po zásahu videorozhodčího kvůli ofsajdu neplatil. VAR pak ale pomohl i Slavii. Na konci poločasu odhalil ruku Denise Granečného ve vápně a Wiktor Nowak z penalty zvýšil na 2:0. Trenér Zbrojovky Martin Svědík podle iSportu nařízenou penaltu po zápase nezpochybňoval.
Druhý poločas už byl spíš odpočtem do konce. V 63. minutě skóroval David Jurásek a v 85. minutě přidal Suleiman druhou branku. Brankář Brna Ondřej Prodělal přitom nebyl bez práce ani bez zásluh. Ve 38. minutě konečky prstů vytáhl Juráskův střílený centr, po pauze si pohlídal Šturmovo zakončení z úhlu. Rozdíl mezi oběma gólmany je ale v načasování. Prodělalovy zákroky jen brzdily vyšší porážku, Domčakův přišel v okamžiku, kdy se skóre teprve rozhodovalo. Podrobný průběh popisuje reportáž Slavie.
Kdo je Nazar Domčak
Domčak se narodil 6. dubna 2007, k osmifinále mu tedy bylo devatenáct let. Do Slavie přišel v květnu 2026 z Karpat Lvov a podepsal smlouvu do roku 2031. Měří 190 centimetrů a klub ho při příchodu představil jako mladého brankáře s klidem a výbornou hrou nohama. Slávisté tehdy otevřeně mluvili o jeho potenciálu a připomínali úspěšný projekt Antonína Kinského. Ukrajinec tedy nepřišel jako okamžitá náhrada do základní sestavy, ale jako dlouhodobá investice.
Do branky se dostal dřív, než se čekalo. Jakub Markovič, pětadvacetiletá jednička Slavie, před pár dny vypadl ze sestavy. Asistent Zdeněk Houštecký pro Oneplay Sport mluvil o „drobném zranění“, trenér Jindřich Trpišovský později upřesnil, že šlo o menší nález na zadním stehenním svalu a virózu. Přesný termín Markovičova návratu klub nepotvrdil.
Domčakův první ligový start proto přišel 24. října proti Mladé Boleslavi. Zápas skončil 1:1 a mladý brankář na inkasovaný gól příliš nemohl. Isife neodklidil míč z malého vápna a Šubert měl snadnou pozici. Pohár proti Brnu byl tedy teprve druhou Domčakovou soutěžní zkouškou v A-týmu. Tentokrát skončila čistým kontem.
Nowak na hrotu a hledání řešení
Domčak v brance nebyl jedinou improvizací. Slavia řeší i potíže v útoku a v poháru postavila na hrot Wiktora Nowaka. Asistent Milan Kerbr po zápase vysvětlil, že s ním o nové roli mluvil dva dny předem a Nowak sám řekl, že útočníka už hrával. Trenéři chtěli ulevit Mojmíru Chytilovi. Kerbr k tomu dodal větu, která o situaci řekne hodně: „Choras už s námi není.“
Kerbr Nowaka po zápase chválil. Podle něj typologicky sedí na pozici devítky, byl aktivní a dokázal uhrát balony. Taková varianta může být použitelná i dál. Jeho první večer na hrotu podtrhla proměněná penalta, i když jedno utkání proti rotujícímu soupeři je zatím malý vzorek.
Do skládačky patří i Lukáš Provod. Po zápase s Mladou Boleslaví měl podle Kerbra menší svalový „šrám“, nic vážného, a předpoklad byl, že se vrátí na víkendový duel v Jablonci. Jeho forma je ale samostatné téma. iSport píše o sestupné tendenci po zářijové reprezentační pauze a Trpišovský sám přiznal, že Provod „nemá sportovní formu“. Slavia se tak teď spoléhá na krátkodobá řešení v brance, na hrotu i ve středu hry.
Brno jinak než v září
Se Zbrojovkou se Slavia potkala podruhé za necelé dva měsíce a výsledek byl stejný. Už 5. září 2026 ji v 7. kole Chance Ligy porazila 4:0. Tehdy šlo o souboj prvního s druhým týmem tabulky, dvakrát skóroval Tomáš Chorý (jednou z penalty), dále se trefili Emmanuel Ayaosi a David Jurásek. V brance stál Markovič.
Brno ale tentokrát přijelo v úplně jiné sestavě. Svědík nechal odpočívat Vašulína, Vachouška i kapitána Klímu a gólman Hrdina nebyl ani na lavičce. Podle ČTK zůstal oproti poslednímu ligovému utkání s Bohemians v základní sestavě jen Vedral, zbylých deset míst se změnilo. Rotace Brno nepochybně oslabila. Přesto se nedá říct, že by pražský klub čelil bezvýznamnému outsiderovi. Zbrojovka je po dvanácti kolech sedmá s bilancí 6 výher, 2 remíz a 4 porážek a s 20 body. A hlavně měla za stavu 0:0 tu největší šanci, jakou si v zápase vůbec vypracovala.
V tom je Domčakův zákrok podstatnější, než napovídá skóre. Proti oslabenému soupeři je nejnebezpečnější právě úvod zápasu. Ve chvíli, kdy hosté uvěří, že se dá něco uhrát, může i favorit znervóznět.
Brankářská otázka zůstává otevřená
Dvě utkání, jeden inkasovaný gól, jedno čisté konto a jeden klíčový zákrok. Je to slibný začátek, ale na závěry o změně brankářské hierarchie je brzy. Kerbr po zápase řekl, že Domčak „čekal na šanci“, ve dvou zápasech ukázal, proč je ve Slavii, a jeho výkony podle něj půjdou nahoru. To je ocenění, ne oznámení nové jedničky.
Markovič má totiž za sebou výbornou část sezony. Podle statistik Chance Ligy odchytal v ročníku 2026/27 jedenáct zápasů, inkasoval šestkrát, šestkrát udržel čisté konto, předvedl 19 zákroků a jeho úspěšnost zákroků byla 76,0 %. V počtu čistých kont mu v lize patřilo první místo. Domčak si tedy řekl o další pozornost, ne automaticky o post jedničky. Pokud by ale Markovičova absence trvala déle, Slavia ví, že na mladého Ukrajince se může spolehnout i ve chvílích, kdy jde o hodně.
Klub zatím drží obě soutěže otevřené. V lize vede s 28 body po osmi výhrách a čtyřech remízách, bez porážky a se skóre 27:7. V poháru je mezi osmi nejlepšími. Soupeře pro čtvrtfinále ale určí až los, protože osmifinále ještě není kompletní. Část zápasů se hrála 28. října a duel Artis Brno s Jabloncem je v oficiálním rozpisu veden až na 11. listopadu. Čtvrtfinále má podle termínové listiny MOL Cupu na programu 3. března 2027, termín losu ještě není upřesněný.
Do března se toho v brance Slavie může hodně změnit. Markovič se vrátí, hierarchie se možná ustálí tam, kde byla. Ve statistikách MOL Cupu ale zůstane, že postup do čtvrtfinále začal jednou pravou rukou devatenáctiletého brankáře, ve chvíli, kdy na tabuli svítilo 0:0.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner