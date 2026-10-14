Nový Blade Runner ukazuje v traileru ikonickou dystopii. Sci-fi utratilo v Česku nehorázné peníze

Neonové Los Angeles, monumentální architektura a Vangelisovy tóny. Nový trailer na seriál Blade Runner 2099 věrně navazuje na vizuální odkaz původního filmu Ridleyho Scotta, zároveň však odhaluje svět, v němž lidstvo ztratilo kontrolu nad vlastními výtvory. Ambiciózní sci-fi vznikalo z velké části v Česku, kde produkce utratila přibližně 1,8 miliardy korun. Na Prime Video dorazí 25. listopadu.
Amazon se vytasil s novou upoutávkou na Blade Runnera 2099 během newyorského Comic Conu a záběry dávají na srozuměnou, že seriál nechce zpřetrhat pouto s ikonickou předlohou. Syté neonové barvy, výrazné zadní světlo, monumentální stavby a detailní záběr na zorničku připomínají obrazovou poetiku původního Blade Runnera z roku 1982. Atmosféru podtrhují také hudební motivy Vangelise, jejichž melancholická elektronika k tomuto světu neodmyslitelně patří. Po kasovně neúspěšném celovečerním sequelu Blade Runner 2049 z roku 2017 se tak znovu vracíme do budoucnosti, která je na pohled fascinující, ale pro své obyvatele zůstává krajně nehostinná.
Děj se odehrává padesát let po událostech druhého filmu Denise Villeneuve v Los Angeles, které sice znovu povstalo, jenže už není městem ovládaným lidmi. Uprchlice Cora, kterou hraje Hunter Schafer známá ze seriálu Euforie, v posledním pokusu o úprk před vlastní minulostí přijme novou identitu a stane se Blade Runnerkou. Její cestu zkříží Olwen v podání Michelle Yeoh, replikantka, které zbývá jen několik dní života. Společně se vydávají po stopě uprchlíka, jenž ukrývá tajemství schopné otřást samotnými základy nového řádu. Zatímco původní filmy zkoumaly hranici mezi člověkem a umělou bytostí, seriál obrací perspektivu: co se stane, když se tvůrci vyšachují ze hry a jejich výtvory začnou rozhodovat o budoucnosti planety?
Největší zvláštností seriálu pro nás není jen posun v příběhu, ale také jeho česká stopa. Produkce se u nás natáčela od léta 2024 do dubna 2025, celkem 114 dní, a podle údajů tuzemské filmové komise tu utratila zhruba 1,8 miliardy korun. Jde tak o jednu z nejdražších zahraničních produkcí v historii české audiovize. Hlavní základnou byly Barrandovské ateliéry, kde štáb strávil 73 natáčecích dní, využil ale také pražské Jordan Studios a řadu skutečných lokací. Mezi nimi například kostel sv. Gabriela, industriální areál KOH-I-NOOR či stanici metra Háje. Kamery zamířily rovněž do hornického skanzenu Mayrau u Kladna, Mělníka, k vodní nádrži Slapy, do Vraného nad Vltavou nebo Jablonce nad Nisou. Česká společnost Film United zajišťovala místní produkční servis a na seriálu pracovaly stovky zdejších profesionálů. Tuzemské industriální areály, betonová zákoutí i ateliérové dekorace tak pomohly vytvořit další verzi jednoho z nejikoničtějších kyberpunkových světů kinematografie.
Seriál vytvořila a vede jako showrunnerka Silka Luisa, autorka Dívky, která se třpytila, a mezi výkonnými producenty nechybí režisér původního filmu Ridley Scott. Vedle oscarové Yeoh (Všechno, všude, najednou, Tygr a drak) a Schafer se můžeme těšit na herce jako Matthew Needham (Rod draka), Tom Burke (Furiosa: Sága Šíleného Maxe) nebo Johnny Harris. Všech osm epizod Blade Runnera 2099 bude na Prime Video uvedeno 25. listopadu 2026.
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Zdroje: Variety, Prime Video, Czech Film Commission