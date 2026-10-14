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Nový Blade Runner ukazuje v traileru ikonickou dystopii. Sci-fi utratilo v Česku nehorázné peníze

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Neonové Los Angeles, monumentální architektura a Vangelisovy tóny. Nový trailer na seriál Blade Runner 2099 věrně navazuje na vizuální odkaz původního filmu Ridleyho Scotta, zároveň však odhaluje svět, v němž lidstvo ztratilo kontrolu nad vlastními výtvory. Ambiciózní sci-fi vznikalo z velké části v Česku, kde produkce utratila přibližně 1,8 miliardy korun. Na Prime Video dorazí 25. listopadu.
Nový Blade Runner ukazuje v traileru ikonickou dystopii. Sci-fi utratilo v Česku nehorázné peníze

Nový Blade Runner ukazuje v traileru ikonickou dystopii. Sci-fi utratilo v Česku nehorázné peníze

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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