Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Novotný se pustil do Fleuryho. Řeči o Clashi označil za nesmysl

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Will Fleury kritizoval směr OKTAGONu kvůli zápasu Karlose Vémoly s Fredericem Vosgrönem. Ondřej Novotný mu připomněl, že právě irský šampion Němce dříve sám vyzýval.
Novotný se pustil do Fleuryho. Řeči o Clashi označil za nesmysl

Novotný se pustil do Fleuryho. Řeči o Clashi označil za nesmysl

Zdroj: MMAMAG.cz
Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Khabib proti Islamovi? Cormier by sázel na Nurmagomedova
Khabib proti Islamovi? Cormier by sázel na Nurmagomedova
Trenér Javier Mendez věří, že Machačev může proti Garrymu uspět v postoji i na zemi
Trenér Javier Mendez věří, že Machačev může proti Garrymu uspět v postoji i na zemi

Javier Mendez nečeká, že by Islam Machačev musel proti Ianu Machado Garrymu za každou cenu tlačit na zem....

Bývalý ranař UFC mění adresu. Jairzinho Rozenstruik má podepsáno s PFL
Bývalý ranař UFC mění adresu. Jairzinho Rozenstruik má podepsáno s PFL

Jairzinho Rozenstruik má podle prvních informací pokračovat v PFL. Pro těžkou váhu organizace jde o...

Bojovník shodil přes 24 kilo. Na UFC 330 přitom pravděpodobně nenastoupí
Bojovník shodil přes 24 kilo. Na UFC 330 přitom pravděpodobně nenastoupí

Michael Morales prošel kvůli roli náhradníka titulového duelu na UFC 330 mimořádným shazováním. Z více než...

RFA 32 míří na Bratislavský hrad. Kde sledovat dnešní turnaj živě
RFA 32 míří na Bratislavský hrad. Kde sledovat dnešní turnaj živě

RFA 32: Boj o hrad se dnes odehraje pod širým nebem přímo na Bratislavském hradě. Čeští fanoušci mohou celý...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.