Nova Lake: Vyšší posun výkonu na jádro jen s bLLC či APX?

Koncem října se objevily výkonnostní výsledky, podle kterých by IPC velkých jader procesoru Intel Nova Lake muselo stoupnout alespoň o 22 %. Přestože u dvougeneračního posunu architektury nelze takovou možnost vyvrátit, jevilo se to až jako příliš optimistická hodnota. Zvlášť s ohledem na zprávy posledního roku, že Intel se spíše než na vývoj velkých jader soustředil na malá jádra a další architektonické generace.
- Přinese Nova Lake velký nárůst IPC? Uniklé výsledky naznačují 22 %
Konzervativnější čísla nyní přináší i leaker Haze, podle něhož následující výkonnostní údaje pocházejí ze slajdů Intelu (patrně adresovaným partnerským výrobcům a zákazníkům):
- jednojádrový výkon: +8 %
- jednojádrový výkon bLLC: +17 %
- s APX: +15 %
- herní výkon: +20 % (zhruba)
Připomeňme, že bLLC je označení pro big Last-Leve Cache, variantu procesoru s velkou L3 cache, která je vnímaná jako reakce na (či konkurence pro) AMD X3D (V-Cache). Rozdíl spočívá především ve skutečnosti, že AMD vyrábí standardní procesory i modely s V-cache na základě stejného křemíku, na který buďto V-cache osadí nebo neosadí. Pro Intel jde o dva různé návrhy, bLLC je součástí křemíku s procesorovými jádry, takže navyšuje plochu monolitického křemíkového prvku.
APX (Intel Advanced Performance Extensions) je rozšíření 64bitové architektury x86, kterým chce Intel zvýšit výkon a efektivitu procesorů. Zvyšuje počet všeobecných registrů (GPR – General Purpose Registers) z původních 16 na 32 pomocí nových předpon (REX2 a EVEX). Přínos spočívá ke snížení počtu operací čtení z paměti zhruba o 10 % a zápisů do paměti i o více než 20 %. Podle nezávislých zdrojů může vést použití APX k nárůstu výkonu v rozmezí 5-15 %. Podle toho by tedy 15% údaj uvedený ve slajdech Intelu mělo být spíš maximum očekávaného přínosu.
Leaker neuvádí, zda se 20% posun herního výkonu týká verze s bLLC nebo bez, ale spíše to vypadá právě na bLLC variantu. Herní výkon totiž odráží spíše vlastnosti velkých jader a pokud u nich očekávám jednojádrový výkon +8 % a žádné významné navýšení kapacity L3 cache, jen těžko se vysvětluje, kde by se 20% nárůst mohl vzít.
Vrátíme-li se k APX, objevila se v poslední době zpráva, že testovací verze Windows 11 jsou nově vybaveny přepínačem APX (po přepnutí je systém potřeba restartovat, aby se projevily změny). Tato informace byla ne vždy správně pochopena. Aktivace přepínače neznamená, že by aplikace a nativní součásti Windows 11 začaly po restartu APX využívat a systém se zrychlil. Znamená pouze to, že pokud je APX povoleno, mohou ho aplikace - které ho podporují - využít.
- Intel seškrtal APX, z některých instrukcí Nova Lake a Diamond Rapids neprofitují
Příchod APX se tedy neliší od nástupu jiných instrukcí v minulosti, jen Microsoft z neznámého důvodu do testovací verze Windows 11 umístil přepínač, který není k fungování nových instrukcí potřebný (obvykle byla podpora nových instrukcí implicitně aktivní). Lze ho chápat spíš jako možnost APX vypnout, která je přítomná z testovacích důvod, například stability nebo porovnání výkonu tam, kde APX-kompatibilní software neumožňuje manuální vypnutí APX.