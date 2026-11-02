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Nova Lake: Vyšší posun výkonu na jádro jen s bLLC či APX?

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Po zprávách o více než 20% nárůstu IPC procesorů Intel Nova Lake přichází poněkud chladnější sprcha. Standardní verze procesu má přinést pouze ~8% posun jednojádrového výkonu…
Nova Lake

Nova Lake

Zdroj: ChatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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