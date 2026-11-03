Se Zen 7 / Grimlock nastoupí v roce 2029 do APU architektura RDNA 5+

Pokud jde o procesorovou architekturu, je situace jasná. Letos vychází Zen 6 pro servery, v prvním pololetí roku 2027 nastoupí tato architektura také do desktopu a notebooků. Koncem roku 2027 pak dojde na update pro servery v podobě Epyců Verano s energeticky optimalizovanou verzí Zen 6. Rok poté, tedy zhruba na podzim 2028 bude následovat Zen 7 pro servery a v první pololetí (asi podobně jako se to chystá se Zen 6) dojde na Zen 7 v desktopu a noteboocích.
Produkty Zen 7 pro PC nesou označení Grimlock. Konkrétně: socketové řešení pro desktop bude Grimlock Ridge, APU pro notebooky Grimlock Point a výkonná APU Grimlock Halo. S těmito produkty uvede AMD - podle aktuálních informací leakera Kepler L2 - architekturu RDNA 5+. Lze očekávat, že půjde o něco podobného jako byla RDNA 3.5 (původně také značná RDNA 3+) oproti RDNA 3. Tedy nějaké optimalizace, vylepšení energetické efektivity, možná efektivity z hlediska výkonu na plochu.
To znamená, že klasická RDNA 4 ani RDNA 5 se v podobě menších integrovaných grafik neobjeví. RDNA 4 se jako mobilní řešení neobjeví vůbec (od toho je RDNA 4M), RDNA 5 pouze v podobě čipletů, které jsou sdílené s desktopem. AMD tedy na jedné straně racionalizuje a nechce u menších integrovaných grafik plýtvat křemíkem pro rychlejší ray-tracing (který by byl při jejich výkonu beztak pomalý) a na straně druhé to využívá k tomu, aby nemusela od každé architektury implementovat verzi pro APU a řešit podporu více architektur ve více segmentech v rámci ovladačů.
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|GPU
|CPU
|APU
|APU-čiplety
|RDNA 1
|RDNA 2
|RDNA 3
|RDNA 3.5
|RDNA 4M
|RDNA 4
|RDNA 5
|RDNA 5+
|?
|?
Zda ještě v roce 2029 bude v desktopu aktuální RDNA 5, nebo koncem roku dorazí RDNA 6, zatím není jasné. Je dost možné, že situace bude záviset i na situaci na trhu s pamětmi. Na výhledech pro toto období se zatím neshodují ani jednotliví výrobci. Například Samsung věští ještě horší situaci než Hynix, který nevidí prostor pro citelnější pokles poptávky do roku 2030.