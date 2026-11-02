Hynix: Nedostatek pamětí potrvá do r. 2030, 50 % kapacit 2027-28 je vyprodaných

Přestože se původně očekávalo, že ve druhé polovině příštího roku přestane poptávka a tlak na ceny růst a v roce 2028 dojde na první pokles cen, Hynix nyní vidí situaci jinak. Poptávka podle něj bude i nadále překonávat nabídku a podle interních projekcí potrvá do roku 2030. Samozřejmě, že samotnému Hynixu to nemusí vadit, situace je pro něj ekonomickým požehnáním, čísla v úvodu hovoří jasně. Snad jedině stojí za zdůraznění, že všechna jsou skutečně „o“, nikoli „na“.
Společnost také zveřejnila, že více než polovina jejích výrobních kapacit na roky 2027 a 2028 je rozebraná dlouhodobými smlouvami. To znamená, že odběratelé, kteří si z různých důvodů (nemožnost dlouhodobého plánování, finanční ap.) nemohou dovolit nakupovat hardware na dva roky dopředu, budou mít i nadále malý prostor pro manévrování a nákupy podle aktuálních potřeb. Připomeňme, že donedávna řešilo odběr pamětí na rok dopředu jen minimum firem i v rámci velkých odběratelů. V současnosti se roční výhled jeví jako naprosté minimum pro jakoukoli velkokapacitní výrobu a smlouvy běžně sahají na dva roky a více (což se samozřejmě netýká jen Hynixu, ale také Samsungu a Micronu).
Hynix modernizuje i stávající továrny, aby mohl dostupné kapacity využívat efektivněji. Do konce letošního roku plánuje ve více než polovině domácích továren na výrobu NAND flash přejít na technologii 321vrstvé výroby. Ta by měla, oproti předchozí 238vrstvé, dosáhnout téměř o 60 % vyšší efektivity. Hynix ji využívá pro výrobu TLC i QLC úložišť.
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Jak jsme upozornili již v létě, investuje do rozšiřování výrobních kapacit i v zahraničních továrnách. V dlouhodobém horizontu pracuje na společném projektu se Samsungem. Navzdory tomu zůstávají příznivější ceny DRAM in NAND flash v nedohlednu a vypadá to, že ještě přinejmenším tři následující roky budeme za paměti platit tučné přirážky.