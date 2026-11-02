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Hynix: Nedostatek pamětí potrvá do r. 2030, 50 % kapacit 2027-28 je vyprodaných

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Hynix vykázal meziroční růst tržeb o 328 %, provozní zisk o 632 %, marže o 33 % a čistý zisk o 216 %. Vývoje v blízkých letech se nebojí, polovina výrobních kapacit je rozebraná na dlouhodobé smlouvy…
DDR

DDR

Zdroj: Hynix
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:00

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