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Norrisův tým ve formuli 2? Na rozhodnutí si ještě počkáme

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Otázka, zda bude tým LN4 Fusion, který založil současný mistr světa Lando Norris, příští rok závodit ve formuli 2, bude zodpovězena na přelomu listopadu a prosince.
Norrisův tým ve formuli 2? Na rozhodnutí si ještě počkáme

Norrisův tým ve formuli 2? Na rozhodnutí si ještě počkáme

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 17:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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