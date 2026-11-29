Podmínky byly ideální – teplota vzduchu se pohybovala kolem 25 °C a teplota tratě 29 °C.
We’ll be racing for 57 laps this evening, with a mandatory minimum two pit stops
#F1 #QatarGP https://t.co/Twj42rEzK3
— Formula 1 (@F1) November 29, 2026
Dokáže někdo konkurovat Mercedesu? To se brzo dozvíme. Všichni obuli středně tvrdou sadu pneumatik kromě Colapinta a Péreze, kteří zvolili bílou sadu pneumatik.
George Russell leads off the formation lap
#F1 #QatarGP https://t.co/KVa9J55GiE
— Formula 1 (@F1) November 29, 2026
Start
Start závodu si pohlídal George Russell, který neponechal nic náhodě a udržel si první místo. Lando Norris měl otřesný start a propadl se. Andrea Kimi Antonelli se musel bránit Oscaru Piastrovi, ale nenastalo žádné drama.
LIGHTS OUT IN QATAR!
WATCH THE RACE START!
#F1 #QatarGP https://t.co/tSRL4C26wj
— Formula 1 (@F1) November 29, 2026
To bylo spíše ve středu pole, kdy Arvid Lindblad byl mimo trať a propadl se na poslední pozici.
Racing Bulls ⚔️ Racing Bulls
Here’s a look at what happened to Lindblad on the opening lap
#F1 #QatarGP https://t.co/8p5tElNqgQ
— Formula 1 (@F1) November 29, 2026
2. kolo
Isack Hadjar žádal tým, ať mu zkontrolují podlahu. Charles Leclerc dostal informaci, že overtake mód je aktivní a Monačan sarkasticky poznamenal, jestli už neplatí pravidla, která si domluvila před závodem. Pilot Ferrari referoval kvůli tomu, že před ním jel Lewis Hamilton.
4. kolo
Andrea Kimi Antonelli se dotáhl na George Russella a do první zatáčky naznačil útok. Následně Ital pokračoval v útoku a Brit se musel velmi defenzivně bránit. Prozatím ale nedošlo k žádnému kontaktu.
Watch Antonelli and Russell almost come together on Lap 4
#F1 #QatarGP https://t.co/5RHomY79SM
— Formula 1 (@F1) November 29, 2026
5. kolo
Mercedes nařídil oběma jezdcům, ať spolu nezávodí. Nicméně Brit měl poznámky ohledně toho, jak Andrea Kimi Antonelli na něj útočil. Rozestup byl mezi piloty Stříbrných šípů kolem 0,5 sekundy. Třetí OScar Piastri zaostával o 3,5 sekundy.
Mercedes team radio
Tense!
#F1 #QatarGP https://t.co/7p5yvwp85S
— Formula 1 (@F1) November 29, 2026
6. kolo
Isack Hadjar dostal týmový příkaz pustit před sebe Maxe Verstappena. To následně proběhlo a čtyřnásobný mistr světa se posunul na čtvrtou pozici.
8. kolo
Carlos Sainz byl vyšetřován za ulitý start.
9. kolo
Piloti Stříbrných šípů si prozatím jeli vlastní ligu. Třetí Oscar Piastri zaostával již o 6 sekund.
10. kolo
Několik pilotů zamířilo do boxů, konkrétně Bortoleto, Bottas a Stroll. Zbytek logicky vyčkával na maximálně povolený počet kol.
11. kolo
Lando Norris předjel Isacka Hadjara a posunul se na pátou pozici. Na konci kola byl aktivován virtuální safety car.
12. kolo
Do boxů okamžitě zamířilo top 6 pilotů, kteří obuli tvrdou sadu pneumatik.
We have a Virtual Safety Car
Lots of drivers opt to pit, including a double stack for Mercedes
#F1 #QatarGP | LAP 12/57 https://t.co/LEbnaRg8eK
— Formula 1 (@F1) November 29, 2026
Ferrari se rozhodlo nepovolat ani jednoho jezdce a tak se oba posunuli na první a druhou pozici. Následně se už se závodilo.
Arvid Lindblad ze závodu odstoupil.
13. kolo
Ve Ferrari byl zmatek, protože evidentně Lewis Hamilton byl povolán během virtuálního safety caru do boxů. Nicméně Brit už přišel o druhou pozici, protože ho předjel Geoge Russell. Ukázalo se, že VSC již končilo, když by Ferrari měl stavět – z toho důvodu zůstali oba piloti na trati.
14. kolo
Na hlavní rovince George Rusell předjel i Charlese Leclerca a vrátil se do vedení.
16. kolo
Na začátku kola byl povolán ke svým mechanikům Charles Leclerc, který měl otřesnou zastávku v boxech. Měl problém s pravou zadní pneumatikou… zastávka trvala 12 sekund. Obul bílou sadu pneumatik. Monačan se tak propadl na třináctou pozici.
Na konci kola byl povolán do boxů i Lewis Hamilton, taktéž tvrdá sada pneumatik a tentokráte byla zastávka bezproblémová. Brit se propadl na sedmou pozici.
18. kolo
George Russell měl náskok 8,3 sekundy na Andreu Kimiho Antonelliho, který doplatil na dvojitý pitstop. Třetí Oscar Piastri ztrácel na vedoucího pilota Mercedesu 13,7 sekundy.
19. kolo
Toto Wolff upozornil Andreu Kimiho Antonelliho, ať nezávodí. Ital se snažil dohnat ztrátu, kterou měl na britského kolegu.
23. kolo
Andrea Kimi Antonelli postupně stahoval ztrátu. Ital byl stále ale 6 sekund za Russellem.
Mezitím Lewis Hamilton předjel Franca Colapinta a posunul se na šestou pozici.
24. kolo
Jezdci si stěžovali na degradaci pneumatik. Opotřebování bylo na bílé sadě větší než se očekávalo.
26. kolo
George Russell se na bílé sadě pneumatik trápil. Dotazoval se týmu, jestli propad je kvůli aerodynamice nebo kvůli pneumatikám. Mercedes to spíše přisuzoval pneumatikám. Nicméně Andrea Kimi Antonelli mezitím stáhl ztrátu na pouhé 3 sekundy.
28. kolo
Netrápil se jen Russell, ale taky Verstappen. Nizozemce totiž dojel Lando Norris. Ze závodu odstoupil Lance Stroll. Kanaďan si tak připsal patnácté DNF v letošní sezóně.
BATTLE FOR P4 ⚔️
Norris has Verstappen in his sights
Can he get past the Dutchman?
#F1 #QatarGP | LAP 28/57 https://t.co/fwGPXYHdny
— Formula 1 (@F1) November 29, 2026
30. kolo
Mercedes potvrdil Russellovi, že má lehké poškození, které dokážou vyřešit během pitstopu. Brit měl se snažit ať boj s Antonellim je proveden čistě. Ital totiž byl už pod sekundu za ním.
Antonelli is beginning to bear down on his team mate
Russell has been told over the radio that he needs some debris cleared from his chassis at the next pit stop
#F1 #QatarGP | LAP 30/57 https://t.co/3Tlyjs2kOx
— Formula 1 (@F1) November 29, 2026
Na konci kola stavěl Charles Leclerc, obul opět bílou sadu pneumatik a vrátil se na jedenáctou pozici.
32. kolo
Na začátku kola stavěli oba piloti Red Bullu, obuli bílou sadu pneumatik. Verstappen se propadl na šestou pozici, Hadjar na devátou.
33. kolo
Russell prozatím odolával Antonellimu, protože Brit si dobře hlídal využití baterie.
34. kolo
Ital byl opět nalepený na zadním křídle George Russella. V boxech mezitím byl Oscar Piastri, obul žlutou sadu pneumatik a vrátil se před Maxe Verstappena na pátou pozici.
Na konci kola byl povolán do boxů George Russell. Brit obul bílou sadu pneumatik a mechanik se snažil odklidit něco pod monopostem. Uvolnil pouze část. Byla to delší zastávka v boxech kolem 8 sekund a propadl se na čtvrtou pozici.
36. kolo
Na začátku kola byl u svých mechaniků Andrea Kimi Antonelli, obul bílou sadu pneumatik a vrátil se na druhou pozici. Vedení přebral Lando Norris.
37. kolo
Mercedes potvrdil, že George Russell měl velké poškození podlahy, která ho stála drahocenný čas. Brit předjel Lewise Hamiltona a posunul se na třetí pozici.
Fernando Alonso odstavil svůj monopost v boxech a závod pro něj skončil. Aston Martin měl tak opět dvojité DNF.
38. kolo
Podruhé v boxech byl Lewis Hamilton, která obul tvrdou sadu pneumatik. Brit se vrátil na šestou pozici před Charlese Leclerca.
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