Nikola Kovářová se dokázala zbavit drog. Nyní pomáhá a dostala Cenu Charity ČR

„Já jsem měla zázemí, dokonce jsem chodila do práce, když jsem měla drogy. Když nebyly, nevstala jsem ani z postele,“ ohlédla se za svou minulostí Nikola Kolářová, a pokračovala: „Člověk, který je závislý, žije jako ve vězení. Přestat jsem zkoušela několikrát, ale bez drog mě život nebavil.“ Abstinovat je to nejtěžší, co v životě dokázala. Při myšlence, že už nikdy nebude fetovat, se jí dle vlastních slov svíralo srdce. „Ale když jsem si pak řekla, že to třeba ještě někdy zkusím, zjistila jsem, že vlastně nechci,“ dodala.
„Nikola má obrovské srdce, optimismus a smysl pro humor, který dokáže přinést světlo i do náročných situací. Obdivuji její odvahu proměnit vlastní těžkou životní zkušenost v pomoc lidem, kteří ji dnes sami potřebují.“Radka Horažďovská — ředitelka Charity Tábor
Se závislostí na drogách bojovala dvacet let, díky podpoře v charitě dokázala začít nový život bez nich a nyní pomáhá lidem, kteří jsou bez doma nebo bojují se závislostí. „Vyslechnu klienta a zjistím, co je jeho cílem. Vždy mu nabídnu pomoc odborníka, doprovod za terapeutkou. Řeknu mu, jak jsem situaci zvládla já, co mi pomohlo, co bylo naopak těžké. Myslela jsem si, že mi nemůže pomoci člověk, který to nezkusil a má to naučené. Ale je to tak, terapeut ví, co a proč dělá,“ vysvětluje oceněná peerkonzultantka.
„Nikola je jedním z těch lidí, kteří vám připomenou, proč má naše práce smysl. Má obrovské srdce, optimismus a smysl pro humor, který dokáže přinést světlo i do náročných situací. Obdivuji její odvahu proměnit vlastní těžkou životní zkušenost v pomoc lidem, kteří ji dnes sami potřebují,“ uvedla Radka Horažďovská, ředitelka Charity Tábor, kde Nikola Kovářová pracuje už pět let.
Finanční podporu doplňuje osobní zájem
Jako významný podporovatel si Cenu Charity převzal také generální ředitel Spotřebního družstva Jednota Tomáš Rada. „Za mnoha úspěšnými charitními akcemi a aktivitami stojí nejen finanční podpora společnosti a jejích zákazníků, ale také osobní zájem pana Rady, jeho ochota hledat cesty a pomáhat vždy o trochu víc. Přichází s vlastními nápady, jak pomoc rozšířit, oslovit více lidí a zvýšit přínos pro ty, kteří se ocitli v nouzi,“ popsala ředitelka Charity České Budějovice paní Ivana Fenclová.
V letošním roce si skleněnou sošku Charity ČR převzalo celkem osm výjimečných osobností a sedm podporovatelů. „Součástí ceremoniálu byla mše svatá, kterou celebroval pražský světící biskup Mons. Zdenek Wasserbauer spolu s apoštolským nunciem v ČR Eugenem Martinem Nugentem a prezidenty diecézních Charit,“ uzavřela Veronika Rybáčková, mluvčí Diecézní charity České Budějovice.