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Nikola Kovářová se dokázala zbavit drog. Nyní pomáhá a dostala Cenu Charity ČR

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V Katedrále svatého Víta v Praze se v pátek 16. října předávaly Ceny Charity ČR. Ocenění za obětovnou práci se dočkala také Nikola Kovářová, peerkonzultantka a recovery koučka Charity Tábor.
Nikola Kovářová se dokázala zbavit drog. Nyní pomáhá a dostala Cenu Charity ČR

Nikola Kovářová se dokázala zbavit drog. Nyní pomáhá a dostala Cenu Charity ČR

Zdroj: Diecézní charita České Budějovice
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 14:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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