Veselí nad Lužnicí chystá nový bytový dům. Předpokládaná cena je 93 milionů bez DPH
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Veselí nad Lužnicí chystá nový bytový dům. Předpokládaná cena je 93 milionů bez DPHZdroj: město Veselí nad Lužnicí
Článek byl publikován 19.11.2026 16:33
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